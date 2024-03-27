芽菜營養｜增肌強骨骼高蛋白！專家推薦15分鐘豆芽排骨湯簡單有益

春天是吃芽苗菜的季節！黃豆芽功效有哪些？多吃芽菜對身體有什麼好處？專家表示，芽菜富含鈣、鎂等礦物質，還有維他命B群、維他命C、活性植物蛋白，營養價值高出一般蔬菜許多倍。



芽菜營養有哪些？

台灣生機飲食專家王明勇表示，豆芽菜有豐富的維他命，特別是維他命B雜、維他命C，還有鈣、鎂、鈉、鐵、鉀等礦物質，並有膳食纖維外，還富含優質的蛋白質，是最容易獲得酵素、維他命、礦物質的理想食物來源，還能幫助肌肉成長、骨骼發育。

豆芽菜的營養及好處（按圖👇👇👇）

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豆芽料理推薦

那麼好吃的黃豆芽除了清燙，當作燙青菜外，還可以煮成哪種美味料理？王銘勇推薦，春天養生「豆芽排骨湯」。

材料：有機黃豆芽（或黑豆芽、花生芽）1碗、紅番茄2個、牛蒡半根（約200克）、大蒜5顆、豬小排骨6塊、手工海鹽1小匙、水1500c.c.、苦茶油1匙、蔬菜素味素1小匙。

「鹽水芽菜保鮮法」完整步驟👇👇👇：

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做法：

1. 有機黃豆芽、紅番茄、牛蒡先洗淨，紅番茄切塊，牛蒡切片備用。

2. 苦茶油加熱拌炒大蒜、牛蒡提味，放入無毒豬小排骨及水1500c.c.。

3. 加入有機黃豆芽，紅番茄煮滾後以小火燉煮10分鐘，最後以海鹽與蔬菜素、味素調味即可。

芽菜想炒得挺身乾爽，有5個步驟，請按下圖👇👇👇：

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吃素可用菇類、豆腐替代

王明勇提醒，豆芽排骨湯料理每天可吃1至2次。若要吃得更無毒、更健康，建議採用無毒養殖的豬小排燉煮，吃素的朋友可以用菇類或是豆腐來代替營養更豐富。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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