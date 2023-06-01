防汗臭食物｜防細菌繁殖緩解體味4種食物減汗臭 1種對臭狐也有效
近期天氣炎熱，在街上逛一會定必汗如雨下，如果要乘搭交通工具，身上帶有汗臭味，更是人人避之則吉。要在炎炎夏日踢走汗臭，就必須戒掉一些濃烈食物，進食一些清熱散異味的東西。
汗為什麼會臭？
流汗是身體正常的降溫反應，但汗水本身是不臭的。 汗水的主要成分包括水分、蛋白質、脂肪、鹽分和微量礦物質，由於蛋白質和脂肪，以及肌膚表面的細菌發生作用後，產生胺基酸和脂肪酸，釋出臭味。
想減汗臭不宜吃5種食物
1）大蒜
大蒜素具有強烈的刺激性氣味，由於大蒜素進入胃部後會被分解成揮發性硫化合物，並透過呼吸、排汗和尿液排出體外。所以，吃大蒜雖然健康，但同時要考慮帶來的體臭風險。
2）洋蔥
洋蔥與大蒜相同，含有具揮發性的硫化物，有助於殺菌及抗發炎，硫化物與散發氣味的細菌混和之後，會再增加一定程度的濃烈氣味。
3）紅肉
吃太多肉類會令汗臭味加重，特別是牛肉、羊肉等的腥味較重的肉類，因為進食油脂太多的食物，會讓細菌分解形成濃烈的臭味。
4）酒精
酒精會經尿液排走，但一些無法消化的酒精就會由汗水分泌出體外，酒精在代謝時會散發出強烈的臭味，也是汗水變臭的原因。
5）咖喱
咖喱及孜然等味道重的辛香料進食後，其氣味會滯留體內，幾天內難以散除，這些氣味會從毛孔中散發出來，因而出現汗臭。
按下圖看哪4種食物可清熱散異味：
清熱散異味4種食物
進食含鎂的食物能阻止汗水與皮膚表面產生化學反應，從而減少臭味，所以夏天可多吃含鎂質的食物來減少汗臭的形成。
1）海帶
每100克海帶含652毫克鎂質，海帶有助控制皮膚的酸鹼度，幫助皮膚表面提升至理想的弱酸性，防止發出強烈異味的細菌繁殖，建議每天食用15至20克海帶，達至防體臭效果。
2）薏仁
每100克薏仁含159微克鎂質。此外，中醫指汗臭就是汗水與體內濕熱引起，要避免體味出現就要去濕，而止汗是一個最直接的方法，薏仁有很好的瀝水利尿效果，能為身體適度清熱及去濕，當身體濕氣減少，汗水分泌減少，體味自然盡失。
3）綠豆
每100克綠豆含144毫克鎂質。綠豆屬性偏涼，有著清熱消暑效果，同時也可利水消腫，趕走體內濕氣。進食綠豆利於排解濕熱、降火氣及緩解體味生成，對於容易流汗及臭狐者有明顯的幫助。
4）冬瓜
每100克綠豆含10毫克鎂質。冬瓜是清熱降火的消暑佳品，雖然其鎂質含量不高，但有消暑去濕及健脾利水作用，夏天易濕熱囤積，冬瓜湯水或菜式對於緩解體味有一定幫助。