防汗臭食物｜防細菌繁殖緩解體味4種食物減汗臭　1種對臭狐也有效

近期天氣炎熱，在街上逛一會定必汗如雨下，如果要乘搭交通工具，身上帶有汗臭味，更是人人避之則吉。要在炎炎夏日踢走汗臭，就必須戒掉一些濃烈食物，進食一些清熱散異味的東西。



汗為什麼會臭？

流汗是身體正常的降溫反應，但汗水本身是不臭的。 汗水的主要成分包括水分、蛋白質、脂肪、鹽分和微量礦物質，由於蛋白質和脂肪，以及肌膚表面的細菌發生作用後，產生胺基酸和脂肪酸，釋出臭味。

流汗是身體正常的降溫反應，但汗水本身是不臭的。（Envato）

想減汗臭不宜吃5種食物

1）大蒜

大蒜素具有強烈的刺激性氣味，由於大蒜素進入胃部後會被分解成揮發性硫化合物，並透過呼吸、排汗和尿液排出體外。所以，吃大蒜雖然健康，但同時要考慮帶來的體臭風險。

2）洋蔥

洋蔥與大蒜相同，含有具揮發性的硫化物，有助於殺菌及抗發炎，硫化物與散發氣味的細菌混和之後，會再增加一定程度的濃烈氣味。

3）紅肉

吃太多肉類會令汗臭味加重，特別是牛肉、羊肉等的腥味較重的肉類，因為進食油脂太多的食物，會讓細菌分解形成濃烈的臭味。

紅肉會令汗臭味加重。（網上圖片）

4）酒精

酒精會經尿液排走，但一些無法消化的酒精就會由汗水分泌出體外，酒精在代謝時會散發出強烈的臭味，也是汗水變臭的原因。

5）咖喱

咖喱及孜然等味道重的辛香料進食後，其氣味會滯留體內，幾天內難以散除，這些氣味會從毛孔中散發出來，因而出現汗臭。

咖喱及孜然等味道重的辛香料進食後，其氣味會滯留體內。（網上圖片）

按下圖看哪4種食物可清熱散異味：

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清熱散異味4種食物

進食含鎂的食物能阻止汗水與皮膚表面產生化學反應，從而減少臭味，所以夏天可多吃含鎂質的食物來減少汗臭的形成。

1）海帶

每100克海帶含652毫克鎂質，海帶有助控制皮膚的酸鹼度，幫助皮膚表面提升至理想的弱酸性，防止發出強烈異味的細菌繁殖，建議每天食用15至20克海帶，達至防體臭效果。

2）薏仁

每100克薏仁含159微克鎂質。此外，中醫指汗臭就是汗水與體內濕熱引起，要避免體味出現就要去濕，而止汗是一個最直接的方法，薏仁有很好的瀝水利尿效果，能為身體適度清熱及去濕，當身體濕氣減少，汗水分泌減少，體味自然盡失。

薏仁能為身體適度清熱及去濕，當身體濕氣減少，汗水分泌減少體味自然盡失。

3）綠豆

每100克綠豆含144毫克鎂質。綠豆屬性偏涼，有著清熱消暑效果，同時也可利水消腫，趕走體內濕氣。進食綠豆利於排解濕熱、降火氣及緩解體味生成，對於容易流汗及臭狐者有明顯的幫助。

4）冬瓜

每100克綠豆含10毫克鎂質。冬瓜是清熱降火的消暑佳品，雖然其鎂質含量不高，但有消暑去濕及健脾利水作用，夏天易濕熱囤積，冬瓜湯水或菜式對於緩解體味有一定幫助。

冬瓜是清熱降火的消暑佳品，對於緩解體味有一定幫助。

臭狐汗臭點分? 簡單分別的話，臭狐主要集中在腋下，而且就算無出汗也會有臭味....... 夏日開冷氣仍大汗淋漓？ 可能患上多汗症，大致是指他在一般人不會流汗的情況下，也會排出大量汗水.......

參考資料：Heho／ETtoday