蜜棗營養丨天然維他命C丸 高蘋果20倍！養顏降血壓6好處4類人不宜

棗子熱量高嗎？有哪些功效？棗子是寓意吉祥的水果，棗子能養顏美容、調控血壓，還可預防便秘幫助減肥。棗子貴嗎？年後棗子跌價了？



事實上，市面上棗子品種繁多，最近結果實的是台灣精品級蜜棗「高雄11號-珍蜜」，口感像水梨，被稱為「爆漿蜜棗」，好吃到供不應求。

棗子功效（按圖👇👇👇）

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近日有台灣網友詢問，他向路邊老農買的棗子，3顆台幣100元（約港幣25），是不是太貴了？引發網友熱議，有人說太貴，但也有人說，如果是最近採收上市的「珍蜜」，依大小和甜度等級，頂級品1顆就可能要價台幣100元（約港幣25）。「珍蜜」是什麼棗子？竟然有如此天價！連台灣高雄果菜市場的批發員都說「想要去種蜜棗」。

台灣高雄區農業改良場研究員邱祝櫻表示，一般說的棗子俗名棗仔、蜜棗，早期為了和俗稱「紅棗」的中國棗區別，直接稱為印度棗，近年又因為蜜棗品種品質優良，深受消費者喜愛，所以也暱稱為蜜棗，栽培品種以三木、中葉、高雄8號-珍寶、高雄11號-珍蜜、高雄12號-珍愛為主，產期因品種多樣化已可自11月延長至隔年4月上旬，其中高雄11號-珍蜜通常在農曆年後春暖花開時才結果實。

棗子價錢

邱祝櫻進一步說明，市面流通的老品種中葉、三木，品質略遜於改良品種，果汁率少，價格差，但產量高，主要走一般批發市場。而改良種8號珍寶、12號珍愛、11號珍蜜、雪蜜，主要搶攻精品宅配市場，一顆要價百元台幣以上，不少農民栽種2個品種以上，年前種植8號珍寶、12號珍愛，年後就種植11號珍蜜，採收期延長，收益也提高。

珍蜜雖然是晚熟品種，從2、3月開始結果採收，趕不上農曆年送禮，但只要嘗過就會被深深吸引，欲罷不能。台北農產說明，珍蜜大如青蘋果，甜度高達14度。14度是多甜？比蜜蘋果還要甜！一般芒果大約15度，珍蜜的甜度跟它相差不大，肉質細緻，水分如水梨一般，一口咬下會噴汁、爆漿，吃太快還可能會嗆到。

紅棗4功效（按圖👇👇👇）

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棗子６大功效

論甜度、大小，甚至營養價值，棗子都不輸給青蘋果。台灣台南區農業改良場指出，棗子含有維他命C、B1、B2，及鉀、鈣、鎂、鐵、磷等成分，能養顏美容、調控血壓，還可預防便秘、幫助減肥，豐富的鉀可以排出多餘的鈉，還能利尿消水腫、調節高血壓。

邱祝櫻表示，特別是其他水果中含量較少的菸鹼酸（維他命B3），棗子的含量是水果中第1高。菸鹼酸能夠減輕焦慮，還能降低血液中有害膽固醇；而且棗子熱量低，每100克的棗子熱量約 44 大卡，是適合減重時期食用的水果。

台灣土棗維他命C之冠

台灣營養師夏子雯表示，棗子含多種維他命、礦物質、膳食纖維，尤其維他命C含量非常高，約是檸檬的2倍，櫻桃的4倍，更是蘋果的10～20倍，有「天然維他命C丸」的美稱！每100公克的印度棗（大顆）維他命C含量是36.5毫克、蜜棗37.2毫克、珍珠蜜棗25.8毫克、台灣土棗92.7毫克，其中台灣土棗不僅奪冠，還大大勝出。

台灣夏子雯營養師說明，維他命C可幫助膠原蛋白合成、增加鐵質的吸收率、增進骨骼及牙齒健康及促進傷口修復，還是超強抗氧化劑。台灣高雄農改場指出，蜜棗天然富含維他命C，切片後果肉不會變色，如果在打蘋果、梨子等果汁或精力湯時，加入一小片蜜棗，果汁直到隔天也不會變黑，可見得它超強的抗氧化力。

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棗子可以放多久

邱祝櫻說，珍蜜通常在春暖花開時才結果實，因此表皮出現棗斑是正常的現象，而且棗斑愈多愈甜！農改場說明，棗子要挑果形完整豐滿，避免瘀傷及破裂；果粒大、有重量感，代表水分足。色澤以8分熟的翠綠色至9分熟的黃綠色之間最適當，果皮綠色時口感清脆，耐久放，但要注意果蒂周圍如果有皺摺代表還沒成熟，會有澀澀的口感，甜度也還不夠。另一個觀察指標是果蒂周圍寬廣及凹陷愈深品質愈好；相反的，果蒂突者品質較差。

棗子以新鮮食用最佳，置於25℃室溫下大約4天，若放置室溫下過久，外觀會產生褐斑，且有脫水皺皮現象；也可以在買回家後先不洗，直接放入塑膠袋中密封，放雪櫃冷藏，就能保存1至2周的時間，冷藏時需注意果品不可裸露，以防脫水。

棗子禁忌３類人不宜

台灣夏子雯營養師說明，如果以2顆棗子150克相當於1份水果，熱量約為62大卡，每天可以吃水果2～3份，但有些品種經過改良後糖度提升不少，糖尿病患者須特別注意食用量。此外，蜜棗含鉀量高，有腎臟疾病的人要特別注意攝取量。棗子含有山梨糖醇，能治便秘，但如果食用過量會積聚在小腸，會導致腹瀉，容易腹瀉體質的人，當然就不適合多吃。

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