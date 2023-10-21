西柚營養｜護膚降心臟病風險4大好處1類人慎食　榨汁加1物降血壓

10月是台灣盛產西柚的季節，酸甜清爽的滋味，無論直接吃或是做成甜點、飲料都很適合。



醫師指出，西柚還對皮膚、身體、心臟保養、減肥都很有益處，卻容易與藥物產生交互作用，民眾在食用前一定要先諮詢醫師。

西柚4好處（按圖看清👇👇👇）

西柚易與藥物產生交互作用

台灣聖宜診所美容主治醫師吳易儒指出，西柚雖然是種營養豐富的水果，卻容易與藥物產生交互作用，因為它包含一些化學成分可以影響藥物代謝，建議正在服用處方藥物，特別是降血壓藥物或抗凝血劑的患者，在食用西柚前要先諮詢醫師。

西柚有4好處

吳易儒提到，西柚對人體有多種益處，包括以下4種：

1. 增加免疫力

西柚富含維他命C，這是一種強大的抗氧化劑，有助於保護細胞免受自由基損害，並增強免疫系統。

2. 幫助減肥

西柚低熱量且富含膳食纖維，有助於促進健康的消化系統，減緩食物消化速度，有助於維持飽足感。

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3. 護眼護膚

西柚含有維他命A和多種抗氧化劑，有助於維持眼睛、皮膚和身體組織的健康與保養。

4. 降低心臟病風險

西柚中的某些成分如植物化合物類黃酮，被認為有助於降低心臟病風險，降低血壓和膽固醇水平。

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每日水果攝取量不超標

台灣營養師簡若庭提醒民眾，民眾每日水果攝取量約2份就足夠，以吃飯的飯碗為例，將水果切塊後，放至碗中約8分滿為1份的水果，由於西柚常被打成果汁飲用，因此也常會造成水果過量食用。若依然想喝果汁，更建議先按照每日攝取量標準準備西柚，再另外加入芹菜、水等共同打成汁，不僅口感清香，也有降血壓功效。

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