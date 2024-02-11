護膚食物｜網友熱議10大美白食物　檸檬第2 番薯第8 冠軍估佢唔到

俗話說一白遮三醜，不少人都追求白皙的肌膚，除了做好防曬和使用美白保養品外，飲食也是重要的影響因素。有些食物含有豐富的維他命、礦物質、抗氧化劑等成分，可以幫助抑制黑色素的生成，減少色斑和曬傷的形成，提升皮膚的光澤和彈性，而網友們熱議的美白食物有哪些呢？



台灣《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近1年內「美白食物」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的美白食物排行。

網友熱議10大美白食物網路聲量排行（按圖看清👇👇👇）

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「薏米」不只能美白還能消水腫！網議10大美白食物排行揭曉

觀察近1年內網友針對「美白食物」相關的話題討論，可以發現「薏米」是大家公認的美白聖品，其含有豐富的維他命B雜、維他命E和菸鹼素等，醫師透露薏米能有美白功效的秘密在於它可以「淡滲利濕」，促進身體排出多餘水分，趕走讓人浮腫的濕氣，皮膚就不會看起來腫脹暗沉，「當肌膚潤澤飽滿、滋潤細膩時，看起來便呈現瑩白透亮的色澤，水光豐盈的質地，還原美顏氣色」，也因為薏米強大的美白功效，市面上也開始出現薏米錠等保健品來加強美白效果。

不過，醫師也提醒若是想要除濕美白，就要選擇「屬於『薏苡仁』的紅薏米或白薏米」，而非選擇沒有利水消腫功用，屬於「大麥仁」的小薏米、珍珠薏米等。

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提到美白，相信不少人都會聯想到維他命C，它除了可以幫助皮膚抗氧化之外，還能活化細胞、抑制黑色素生成，進而達到淡斑、改善膚色不均和促進膠原蛋白生成的目的，可謂好處多多，而「檸檬」、「士多啤梨」、「奇異果」和「青瓜」等都是富含維他命C的好食材，其中又以檸檬呼聲最高。

網友紛紛留言「媽媽說我喝檸檬汁變白」、「我家有親戚是種檸檬，幾乎每天喝檸檬水，那些阿姨、阿伯皮膚都很好」，覺得檸檬不僅美白效果顯著，還能夠做成檸檬汁方便攜帶與食用，當作搭配正餐的飲品也很適合；此外，營養師也補充說明在食用青瓜時，建議採生食的方式，可以獲取更多營養素。

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調整飲食、做好防曬雙管齊下 及早擺脫暗沉膚色

最後，「番茄」和「紅蘿蔔」也是備受熱議的美白食物，番茄除了內含維他命C和能夠降低曬傷機率的茄紅素之外，它和紅蘿蔔都含有β-胡蘿蔔素，同樣有助於皮膚抗氧化、細胞代謝和減低黑色素形成，還可以讓皮膚變得透亮，但要特別叮囑大家胡蘿蔔別攝取過量，否則很有可能「會導致皮膚暫時變成黃橙色」，造成反效果。

你正在美白的道路上努力嗎？你有吃過以上的美白食物嗎？美白不是一件能立即見效的事，需要經過時間的累積與努力，在透過飲食調理身體之外，同時也要做好外在防曬的基礎，雙管齊下，才是根本之道，平時也要注意飲食均衡和規律的生活作息，保持身體健康，自然就能擁有好皮膚！

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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