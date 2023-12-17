長者護膚｜80歲婆婆乾燥抓癢出血！中醫3招1個月即癒 2湯水補氣血

冬天氣溫下降，皮脂腺分泌減少、皮膚容易缺水，再加上體內濕氣代謝不平衡，容易引發各種皮膚問題。



在台灣尤其北部天氣濕冷，濕疹、汗皰疹、乾癬和冬季乾癢都有可能上身，老年人更是首當其衝，常因免疫力和氣血循環較差，皮膚乾癢抓得傷痕累累的情形也時有所聞。

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冬季常見皮膚乾癢 8旬嬤抓癢破皮嚴重紅腫流血

中醫觀點認為，「風、寒、暑、濕、燥、火」是外在病源的6大因素，6淫病邪皆由外而入，與季節氣候、居住環境有關。台灣聖元中醫診所院長鄭愛蓮醫師表示，其中「濕」可分為內濕和外濕，內濕指的是身體內累積過多濕氣，代謝不平衡；外濕則指外在環境濕氣較重，兩者相互影響導致體內的問題由內而外爆發，累積的毒素和垃圾轉由皮膚排出，皮膚自然會發癢，容易引起濕疹和汗皰疹。

此外，皮膚乾癢在冬季也很常見，不分男女，身體愈差、氣血虛弱，皮膚問題也多，不少老人家因皮膚乾癢看診，由於四肢是離身體最遠的部位，血液循環最差，腳部乾癢病例相對多。

台灣鄭愛蓮醫師分享1名80歲老太太個案，患者脖子、腰圍、背部、大腿、手腳等各處癢到抓不停，嚴重甚至紅腫出血，經診斷後發現與氣血循環不良有關，因此建議吃豬牛羊肝、牛肉補血，合併補氣補血藥物並添加止癢藥，叮囑以肥皂清潔患部後搭配外擦中藥及含油脂乳液，約1、2周紅腫消退，不再抓不停，晚上較好入睡，治療約1個多月就完全復原。

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皮膚病患首重清潔工作 冬天洗澡保養有一套

台灣鄭愛蓮醫師強調：「不論何種皮膚疾病，皮膚病患第1要件是做好清潔。」許多患者不敢用肥皂清洗，只用清水沖洗或使用沐浴乳，這是錯誤的觀念，毛孔無法徹底清潔易堵塞冒痘、長膿瘡，建議選擇不含皂鹼、優質基底油的肥皂快速輕柔塗抹，切勿用力搓洗患部。

冬天用溫熱水迅速洗淨，洗淨後擦乾上藥，待10至20分鐘吸收，再擦上含油性的保濕乳液，老人家皮膚乾燥或乾癬患者可使用較滋潤的綿羊霜幫助保濕鎖水。每天至少早晚各上藥1次，由於中藥屬於純植物性，藥效維持較短，必須勤快擦藥，才不致影響復原速度。至於冬天若要泡湯可選擇硫磺泉，皮膚敏感短暫幾分鐘就應起身，不能久泡，皮膚疾病則不宜。

此外，台灣鄭愛蓮醫師提醒，衣物應以舒適棉質為主，開暖氣要記得窗戶開隙縫，讓濕冷空氣循環流通，或室內放1杯水，避免室內空氣過度乾燥，睡前並擦上輕油脂的產品。

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治療皮膚乾癢中藥外擦內服 食療改善這樣吃

治療皮膚乾癢，通常是以中藥外擦內服，加上補充足夠的蛋奶豆類等營養，可適量食用豬腳或豬皮，增加補充皮膚油脂，或用雞腳、雞胸肉帶皮或雞骨燉湯，1周食用1、2次，可攝取膠質和鈣質，有助改善皮膚問題；血虛的老人家可多食補血補氣的藥膳湯，包括紅棗、當歸、黃耆、炙甘草、人蔘（避開屬性較涼的蔘鬚），或是四神湯（山藥、茯苓、薏仁、蓮子）助健脾利濕。

台灣鄭愛蓮醫師補充說明，當歸易苦，燉湯時不要放多、1片即可，人蔘也適量，紅棗約5至10顆，食用過多紅棗容易產生脹氣，應視情況酌量之，也可用桂圓乾取代紅棗甘甜味，不過量也不宜過多，補血但易上火。皮膚乾癢者無飲食忌諱，但若是濕疹、汗皰疹、異位性皮膚炎或乾癬等皮膚疾病患者，就必須嚴格忌口，以防病情加重。

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