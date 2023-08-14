台越南法包驗出沙門氏菌逾500人食物中毒！醫揭4類食品易中招點避

台灣桃園市越南法國麵包食物中毒案，累積通報人數達520人，桃園市衛生局將相關檢體送驗，目前驗出沙門氏桿菌。台灣重症醫師黃軒表示，隨著地球暖化，天氣升溫食物容易變質，不可不慎。



台灣重症醫師黃軒在Facebook專頁中分享，食物中毒，是指因為食用或飲用了含有細菌或其他有害物質的食物或飲料而引起的疾病。食物中毒的症狀，通常包括胃部不適、腹瀉和嘔吐，一般在食用後的幾小時或幾天內出現。大多數患者病情多輕微，無需治療就可好轉，但有時食物中毒會導致嚴重的疾病或併發症。

食物中毒常見4大物質（按圖👇👇👇）

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另外，黃軒提到，天氣熱，容易導致食物中毒的原因是，「高溫會加速細菌的生長和繁殖」，使食物更容易腐敗變質。因此，在夏季要特別注意食品的安全和衛生，我們得避免吃到受污染的食物。以下是一些常見的容易導致食物中毒的食物，和如何解決的方法：

1. 生的或未煮熟的肉類、海鮮、蛋類和奶製品：這些食物可能含有沙門氏菌、大腸桿菌、李斯特菌、甲肝病毒等致病微生物，如果不加以殺菌，就可能引起食物中毒。

解決方法：是要彻底加熱食品，使其中心溫度達到70℃，並至少要保持2分鐘。



2. 新鮮果蔬：有些新鮮果蔬，也可能會受到農藥、化肥、動物糞便或污水的污染，或者被梨形鞭毛蟲、諾羅病毒等微生物的感染，造成食物中毒。

解決方法：是要用流動的清水徹底洗淨果蔬表面，並盡量削皮或去除外層



按圖看6款不能生食的食物（按圖👇👇👇）

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3. 罐頭、發酵食品、自製的沙律和三文治等即食型食品：這些食品，可能含有肉毒桿菌、金黃色葡萄球菌、志賀菌等產生毒素的細菌，或者被不衛生的操作工具或人員污染，導致食物中毒。

解決方法：注意保存條件和保質期，不要吃過期或變色變味的食品，並在開封後盡快食用



4. 貝類和其他海產：可能含有貝類中毒素、弧菌、副溶血性弧菌等有害物質，如果生吃或加熱不充分，就可能引起食物中毒。

解決方法：是要選擇新鮮且來源可靠的海產，並在加工前用清水浸泡排出沙礫和雜質，然後充分加熱至貝殼完全張開



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不幸發生了食物中毒，黃軒呼籲，如果有以下情況，應及時就醫或接受緊急護理，並注意補充水分和電解質，避免嚴重脫水。

- 神經系統症狀，如視力模糊、肌無力和皮膚刺痛。

- 思維或行為改變。

- 發燒至39.4℃或更高。

- 尿頻。

- 持續超過三天的腹瀉。

- 有脫水的症狀，包括過度口渴、口乾、少尿或無尿、嚴重虛弱、頭暈或頭重腳輕。



最後，黃軒提醒，除了以上這些容易導致食物中毒的食物，其實還有一些食物也要注意，比如發芽的薯仔、野生蘑菇、河豚魚等，這些都可能含有有毒有害物質的食物，千萬不要隨意食用。

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