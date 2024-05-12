咖啡好處｜網友熱議咖啡因4好處4副作用　最怕失眠首選功效竟是？

咖啡因是1種植物生物鹼，也是中樞神經系統的興奮劑，廣泛存在於咖啡豆、茶葉、可可等天然食材中，適量攝取能夠提神與減輕疲勞，但有時卻也可能對身體造成不良的影響。究竟咖啡因的好處與副作用有哪些呢？



台灣《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月內「咖啡因」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的咖啡因好處與副作用排行。

4大咖啡因好處VS副作用網路聲量排行（按圖看清👇👇👇）

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減肥計劃要成功！攝取咖啡搭配運動助燃脂

觀察近3個月網友針對「咖啡因」相關話題的討論，可以發現咖啡因具有多種益處，其中又以幫助「燃脂」最受關注。咖啡因能夠刺激新陳代謝，同時也會活化脂肪酶，促進脂肪的分解，因此適量攝取可以增加脂肪的燃燒效率。有網友就表示「減肥後才懂美式咖啡的好，不只消水腫還幫助排便和燃脂」，引起贊同聲浪「我有氧前會喝美式幫助燃脂」、「我都喝一大瓶美式，搭配減脂餐+運動瘦了十幾公斤」，直呼「咖啡真是減肥的好朋友」。不過，網友也補充「咖啡因可以幫助脂肪分解，但如果沒有運動脂肪還是不會消失」，提醒民眾在補充咖啡因後仍要搭配規律運動，才能有效燃脂瘦身。

網友們也對咖啡因顯著的「提神」效果青睞有加！當人處在疲勞狀態時，大腦會釋放一種叫做「腺苷」的物質，使得身體感到睏倦，而咖啡因則夠能阻斷因腺苷產生的疲勞訊號，讓人們在攝取後變得精神煥發，也因此許多民眾在需要應對疲勞、集中注意力時，會優先考慮補充咖啡因。有網友分享「早八上課總是想睡覺，所以每天都買1杯美式去教室喝」，引起熱烈討論「咖啡是我的熬夜好夥伴，喝完就可以精神飽滿繼續趕稿了」、「咖啡真的是提神飲料最佳選擇，考試前喝1杯才不會打瞌睡」等，認為咖啡因有助於提神醒腦，提升工作與學習中的表現。

12個對抗疲勞方法（按圖👇👇👇）

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咖啡因攝取過量！小心清醒過頭易失眠

若是過量補充咖啡因，或是在不正確的時間攝取，卻可能會導致「失眠」問題。咖啡因在人體的半衰期大約是4至6個小時，這意味著它的作用時間較長，因此，若在晚上攝入過多的咖啡因，就有機率會影響到夜間的睡眠品質，造成難以入眠或睡眠不深的情況。

有網友就在討論區提問「有人和我一樣喝到咖啡因飲料就會失眠的嗎？昨天就因為下午喝奶茶失眠一整天」，讓許多有相同困擾的網友紛紛回覆「有次中午喝1杯美式直接讓我清醒到隔天早上5點」、「晚上太渴喝了幾口含咖啡因飲料，結果到隔天太陽升起才睡著」等，建議民眾要控制咖啡因的攝取量與時間，以免睡眠受到影響。

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你是咖啡因的重度愛好者嗎？在攝取咖啡因前，不妨參考看看網友熱議的咖啡因好處與副作用，適時適量地攝取，才能在享受咖啡因飲食的同時兼顧健康！

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