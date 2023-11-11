咖啡宜忌｜高血壓/胃酸倒流7族群不宜飲咖啡！日飲多少燒脂去腫？

咖啡是全球熱銷三大飲料之一，上班族人手一杯已成常態，除了提神還有更多益處。



但營養師提醒，咖啡雖有提神、消水腫的好處，但有7大族群不宜攝取過多，如果依賴成癮，可改喝茶類來度過過渡期。

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台灣營養師劉怡里在Facebook寫道，早晨幾乎人手一杯咖啡，喝咖啡開啟一天的儀式，迷人的香氣總是讓人喜歡。除了藉由咖啡因提神外，喝咖啡還有以下好處：

- 提高抗氧化力：

富含多酚類的綠原酸，調節生理機能，護肝降低發炎反應。

- 提神：

咖啡因控制在300mg以下，可以達到保健跟提振精神的功能，較不會有咖啡因過量的副作用。

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- 消水腫：

咖啡利尿，早晨喝一杯無糖黑咖啡，幫助水份代謝，有助於消除前一晚的水腫。

- 燃燒脂肪：

運動前喝黑咖啡，可以幫助運動能力的表現，也有助於脂肪燃燒，幫助體脂肪控制。

她也提醒，喝咖啡雖然好處多多，但仍建議適量即可，有七大族群則應盡量減少咖啡因的攝取，例如：胃酸倒流、高血壓、胃炎、骨鬆、心悸、甲狀腺機能亢進、嚴重失眠的族群。

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另外，如果依賴咖啡成癮，建議可以慢慢減少份量，改喝紅茶等茶類飲料，減少咖啡因戒斷症引發的頭痛、噁心等不適感。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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