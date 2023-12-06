牛油果油｜降膽固醇防血管阻塞4益處　牛油果改善心臟健康助防癌

牛油果油被廣泛推崇，是從牛油果果肉中提煉而來的植物性油脂。它溫和的風味帶有淡淡的牛油香氣，幾乎適合與任何食材搭配。被譽為「好油」的牛油果油究竟有何優勢呢？這首先要從脂肪酸的組成開始談起。



油脂中99%的成分都是脂肪，而脂肪的差異主要在於「脂肪酸」的含量和比例。脂肪酸分為飽和與不飽和兩種類型，美國心臟協會 ( American Heart Association, AHA）建議飲食時以不飽和脂肪酸取代飽和脂肪酸，有助於降低心血管疾病的風險。

牛油果油的營養功效（按圖看清👇👇👇）

+ 3

牛油果油中不飽和脂肪酸含量高達74%，主要包含棕櫚烯酸和油酸，這些成分能夠降低低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）的濃度，減少膽固醇積聚在動脈血管壁上，從而降低血管阻塞的風險。

一湯匙（15毫升）的牛油果油含有133卡熱量和15克脂肪。除了豐富的單元不飽和脂肪酸外，還含有多種有益健康的成分。

按圖清楚看牛油果在不同熟度的分別︰

+ 8

相關文章：揀牛油果貼士｜永遠唔熟因做錯1步！台農糧署2招速判全熟一搖即知

1. 單元不飽和脂肪酸：能降低體內的壞膽固醇，有助於維持血管通暢。

2. 維他命E：是天然的抗氧化劑，有助於保護身體免受自由基的傷害和心臟健康的改善。

3. 類胡蘿蔔素：牛油果油富含葉黃素和胡蘿蔔素，屬於脂溶性維生素，具有抑制前列腺癌細胞生長和促使乳腺癌細胞凋亡的效果。

4. 植物固醇：牛油果油中的Sitosterol（編按：穀固醇）含量比橄欖油多出2倍以上，其化學結構與膽固醇相似，因此有助於抑制膽固醇吸收，進而降低體內總膽固醇和LDL-C濃度。

延伸閲讀：

酪梨要多熟才能吃？營養師：這樣挑選、保存更美味

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」