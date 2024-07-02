腸病毒可致腦炎！高血糖增重症風險？紓緩6大飲食原則能否吃甜？

感染腸病毒發燒不適、喉嚨痛等，使得孩子食慾不振、拒絕吃東西，這時有些家長會讓孩子吃點果凍／布甸、雪糕等冰涼軟質的食物，希望透過孩子最愛的甜食讓他們多少吃些東西避免產生脫水等健康問題。



不過近日台灣國衛院最新研究發現，血糖過高會讓腸病毒轉為重症的風險變高。這也讓家長產生疑惑，孩子感染腸病毒後不吃東西到底該怎麼做才正確呢？對此台灣疾管署發言人曾淑慧提出相關解釋與建議。

腸病毒紓緩的飲食照護（按圖👇👇👇）

+ 11

相關文章：傳染病｜兒童易感染腸病毒發燒？營養師教飲食宜忌、留心重症前兆

台灣國衛院研究高血糖會重症？ 疾管署：還需進一步研究

腸病毒71型容易引發重症，造成持續噁心嘔吐、肌躍型抽搐等症狀，甚至有可能會侵犯中樞神經系統，產生中樞神經炎、腦炎等併發症。台灣國衛院透過具有病毒受體的基因轉殖小鼠研究發現，宿主若產生高血糖的現象，則會在腸病毒感染後產生腦幹發炎的現象。

對此，曾淑慧發言人解釋，其實當腸病毒個案有腦炎或中樞神經炎的時候，它會刺激人的交感神經，進而激發升糖素上升，使得血糖上升，因此在臨床上這些併發腦炎或中樞神經炎的腸病毒個案都會有高血糖的現象，所以腸病毒重症有高血糖的症狀是因為腸病毒所致。

至於高血糖是不是會造成腸病毒重症，曾淑慧發言人表示，這部分目前還需要再做進一步研究，台灣國衛院相關研究主要還是針對動物進行的相關實驗研究，所以還要有更多研究才能了解這之間的相關性。

相關文章：腸道健康｜中醫揭腸胃炎3大外因 手腳2穴位緩解不適👇👇👇

+ 3

吃不下到底能否吃甜食？ 台灣疾管署：由醫師評估、建議

雖然高血糖與腸病毒重症之間的關聯性可能還需要更多研究證實，不過這樣的消息一出已讓許多家長開始擔憂，若孩子感染腸病毒後不想吃可能會脫水、營養不夠，又不能用孩子最愛的甜食讓他們吃點東西，到底該怎麼辦？曾淑慧發言人建議，可讓醫師評估，讓醫師來提供最好的建議。

台灣疾管署也提醒，若家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，應注意觀察是否出現重症前兆病徵，若有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，須儘速前往大醫院接受治療。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」