近期台灣新冠疫情嚴重，除了做好個人防護衛生，在免疫力方面也不可疏忽！對此，有營養師表示，補充「6大營養素」很重要，包括維他命C、維他命D、維他命B6、 鋅、鐵、硒，建議都可以透過日常飲食中攝取。



根據台灣疾管署統計，日前（6月11日至17日）新增通報623例併發症，不但比前一周329例翻倍成長，台灣疫情持續上升且處流行期，對此，好食課台灣營養師楊哲雄在Facebook粉專指出，這段時間除了要維持勤洗手、消毒，出入公共場域最好都配戴口罩及保持社交距離，並定期補打疫苗維持抵抗力，也可以透過飲食提升個人免疫力，建議多攝取 維他命C、 維他命D、 維他命B6、 鋅、鐵、硒：

吃這些預防6種問題（按圖看清👇👇👇）

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1. 維他命C

調節先天及後天免疫功能，幫助免疫細胞分化及增值，缺乏維他命C會使宿主更容易受感染。

可吃：番石榴、奇異果、車厘茄、木瓜、甜椒、苦瓜



2. 維他命D

維他命D的代謝物可誘導自噬，減少急性呼吸道感染及肺炎發生，研究發現缺乏維他命D與呼吸道感染風險增加有關。

可吃：日曬乾香菇、強化牛乳、三文魚、蛋



3. 維他命B6

可透過協助免疫細胞增殖，來活化先天及後面免疫系統，也參與蛋白質代謝，幫助維持免疫功能。

可吃：雞肉、馬鈴薯、牛肉、糙米



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4. 鋅

影響免疫細胞（如中性粒細胞及自然殺手細胞）的發育及活性，幫助身體抵禦外來病菌。

可吃：牡蠣、甲殼類、南瓜籽、牛肉、糙米



5. 鐵

協助淋巴細胞的分化及增殖，並透過產生活性氧物質來清除病原體。

可吃：鴨血、豬血、豬潤、莧菜、黑豆、牛肉



6. 硒

幫助活化免疫系統，缺乏硒會導致免疫力降低，容易有二度感染，或病毒於體內感染更為嚴重。

可吃：吞拿魚、糙米、巴西堅果、牛肉、蛋



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最後，楊哲雄提醒，除了靠飲食增加自身抵抗力外，最重要的仍是於行動上即保護好自己，所以這段時間記得勤洗手、消毒，出入公共場域最好都配戴口罩及保持社交距離，並定期補打疫苗維持抵抗力。

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