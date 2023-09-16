柿子好處｜潤肺化痰治熱咳 勿與蝦蟹肉同吃　感冒貧血8類人慎食

柿子紅了，代表秋天的季節降臨，也正是柿子的產季。農民也會利用強勁乾燥的北風，去除柿子內的多餘水分，做出香甜可口的軟彈柿餅。



有中醫師就點出柿子從柿蒂到柿根，都各自有不同的療效，全身是寶，並提醒3個食用禁忌，有8類人要慎食。

柿子功能有哪些？8類人要忌口（按圖看清👇👇👇）

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古代醫書認為柿子能潤燥止咳

台灣中醫師王大元表示，柿子具有豐富的維他命C、胡蘿蔔素和水溶性膳食纖維等營養；他也指出，古代就有史書記載，中醫認為柿子味甘澀性寒，入心、肺、大腸經，南朝陶弘景︰「曬乾者性冷，生柿彌冷，火薰者性熱。」《本草綱目》：「柿子消熱去煩、止渴生津、潤肺化痰、治療熱咳。」

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柿子功能有哪些？全身是寶！

現代中醫又如何運用柿子呢？王大元表示，柿子的果肉、柿餅、柿蒂、葉子和樹根在中醫裡，都各有不同的功效，如下：

- 柿子：能用於熱性咳嗽以及口渴津少等症狀。

- 柿餅：甘澀性寒，經過熬製可用治便血和陳年咳嗽。

- 白色柿霜：含有甘露醇、葡萄糖等，能夠減緩咽喉乾痛和口舌生瘡。

- 柿蒂：苦澀，能夠降逆止嘔，除煩消脹。

- 柿葉：苦寒，能夠止咳定喘，利尿消腫。

- 樹根：能涼血止血。



8類人要忌口

王大元指出，聽起來柿子的功能很多，但並非所有人都適合食用柿子、柿餅。他說，如果本身容易胃酸倒流、胃潰瘍和胃出血要少吃；正傷風感冒、體質虛冷和四肢冰冷的人須慎食；血糖控制不佳和糖尿病患者更須忌口；缺鐵性貧血和行經期的人因為柿子含有單寧酸，與鐵質結合後會減少體內鐵質吸收，所以不要常常吃。

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吃柿前須注意！柿子3禁忌

王大元表示，農民曆常會出現柿子不要和高蛋白食一起食用，如蝦蟹、豆漿和肉類等，可能是因為柿子含有單寧酸，在胃部酸性的環境下會形成結塊、難以消化的複合物。

此外，王大元也說，著名清代的養生書籍《隨息居飲食譜》和農民曆，都提到柿子不可與螃蟹同食，除了兩者皆屬寒性外，可能與單寧酸蛋白有關，須注意。

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