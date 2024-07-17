芒果營養｜護心通便但熱量高每日宜吃多少？食用3貼士多1步防過敏

夏天到了，黃澄澄的芒果鮮甜誘人，果肉帶點微微酸氣，入口飽滿多汁。台灣林口長庚醫院營養師陳姿吟說，芒果富含糖分、水分，能促進食慾、消除疲勞，其豐富的膳食纖維可讓人產生飽足感，適量食用有助於消化、排便順暢。



陳姿吟表示，一整顆芒果80%是水分，不過每100克含有12.1克糖、14.4克碳水化合物，減重者、糖尿病患者要特別注意食用的量。

按圖看芒果3大迷思👇👇👇

+ 3

相關文章：芒果宜忌｜長黑點能吃嗎？忌與豆漿同喝？芒果3迷思經期時這樣吃

芒果鉀離子含量高，具有控制血壓、保護心臟的作用；維他命A、C屬於很強抗氧化劑，幫助人體維持好的免疫力。陳姿吟提到，特有的芒果苷是一種存在於芒果中的天然化合物，也是多酚類物質，可協助維他命C發揮抗氧化作用。

芒果的維他命A可減緩眼睛氧化壓力，其β-胡蘿蔔素對保護眼睛也很有益，不過，攝取過多β-胡蘿蔔素會導致皮膚變黃，陳姿吟提醒，只要減少攝取量、身體代謝後，皮膚色素自然會慢慢消退。

按圖看4個簡易芒果起肉法👇👇👇

+ 26

相關文章：切芒果貼士｜芒果起肉切粒不浪費實試4招！揀超甜芒果皮滑或嚡?

坊間流傳「芒果有毒」，陳姿吟強調，果肉並不具毒性，但果皮常帶有「間苯二酚」、「漆酚」，在採收時沾到樹枝分泌的液體，容易誘發過敏反應。民眾在食用前，應戴著手套清洗果皮，避免引發接觸性的過敏皮膚炎。

夏季盛產的芒果，手搖飲店限定推出「楊枝甘露」，加入果肉、西米露、椰奶等，增添多層次口感。陳姿吟表示，這一杯飲料的熱量幾乎等於一個便當，建議搭配蔬菜沙律，但要減少沙律醬，注重熱量及營養均衡。

相關文章：芒果營養｜護膚降血壓調節心臟功能 1類人吃芒果小心加劇腸胃炎👇👇👇

+ 5

芒果食用注意事項

1. 食用前，先戴手套清洗乾淨果皮，避免果肉沾到易引起過敏的「間苯二酚」、「漆酚」。

2. 芒果糖分高，每天攝取量不超過一個碗的八分滿。

3. 芒果吃太多易上火，皮膚敏感者要忌口。



延伸閱讀：

消暑聖品惹禍！ 68歲婦「每天吃好幾片」血糖爆表

「芒果界LV」駕到！台灣絕妙芒果品種Top 10

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】