下午茶別再吃甜品！成功減20Kg醫生力推1款小食 飽肚兼減血糖波動

肥胖是造成許多疾病的危險因子之一，但減肥又好難！對此，成功減重20公斤的台灣減重專科及家醫科魏士航表示，可以補充優質的食物，例如屬於油脂類食物的堅果，除讓人較不易飢餓外，還可以避免一連串的負面血糖效應。



堅果含有油脂，油脂可產生較高熱量，除讓人較不易飢餓外，含油脂類的食物的升糖指數（GI）也較低，可避免血糖波動。 （Canva）

減重幾乎是現代人一生的志業，但因減少正餐的熱量攝取，導致餐與餐間常常會感到飢餓難耐，台灣減重專科及家醫科醫生魏士航在電視節目《奕起聊健康》節目中表示，「要人強忍飢餓，實在不人道。」畢竟，減重要件為能「持續下去的飲食方式。」，他表示，若食物屬於精製澱粉，如高糖的餅乾、麵包等零食，易使人血糖急遽上升，人體須分泌胰島素來降低血糖，但胰島素快速分泌下，血糖又會急遽下降，讓人再度感到飢餓。

相關文章：減肥｜醫生揭食菜減肥3大地雷 貧血易攰愈食愈胖 愛吃番茄要小心

+ 4

如此一來，人被迫增加進食的次數，而增加胰島素分泌次數與分泌量，均不利健康。他提醒，很多人習於下午訂購「精製碳水化合物及含糖飲料」，會使得血糖劇烈波動。

為此，魏士航就大力推薦一款不須強忍飢餓不進食，也可吃的優質食物「堅果」，堅果含有油脂，油脂可產生較高熱量，除讓人較不易飢餓外，含油脂類的食物的升糖指數（GI）也較低，可避免血糖波動，進而避免一連串的負面血糖效應。

【延伸閱讀，更多銀髮保健養生建議】



白飯｜識得食更易減肥！糙米紅米非一定適合 4種人吃白飯更健康

+ 18

減肥｜年紀漸大新陳代謝慢？12種「燃燒系」食物吃蛋增30%代謝率

+ 22

延伸閱讀：

冰箱塞太滿「食物中毒機率大增」！醫揭「7分滿」最合適

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】