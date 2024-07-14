夏天飲食丨青瓜去皺冬瓜籽除斑　5款瓜菜去濕美顏防三高點食最好?

夏季午後雷陣雨型態，讓人感覺又濕又熱、身體沉重。台灣營養師方儀薇表示，青瓜、絲瓜、冬瓜和夏季盛產的蓮藕，都是美容好食材，其中冬瓜更有除濕去煩躁的功效。而芹菜可調解月經不調、白帶過多，也是女性的重要美容保健食品。以下是她的分享。



青瓜可生吃或絞汁 降低膽固醇、抑制肥胖

青瓜又名胡瓜、王瓜，清香脆甜，生吃、涼拌、炒食均可，並可醃食醬製。它也是重要的美容食品之一。據研究，青瓜含水分96％，含較多的維生素和豐富的鉀鹽及醣類、鈣、磷、鐵等，並且含有柔軟的細纖維素，具有促進腸道腐敗物質排泄和降低膽固醇的作用。鮮青瓜中還含有抑制醣類物質轉化成脂肪的丙醇二酸，久食對抑制身體肥胖有好處，所以說青瓜是人體健康美容不可缺少的食品之一。

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那麼，怎樣利用青瓜來美容呢？可以生吃。用青瓜拌粉皮、拌麵、拌海蜇、拌肚絲、拌雞絲，也可拿整根青瓜當水果吃。把青瓜絞成汁，據說青瓜汁有舒展皺紋、保護皮膚的作用，是美容術中常用的汁液。可飲用也可直接擦臉，如皺紋較多，可一天一次，生效很快。把青瓜切成薄片，可臨睡前貼在臉上，次日早晨去掉，會發現皮膚比昨日光滑、潤澤多了。

絲瓜美容佳品 絲瓜水抗老除皺

絲瓜，不但能食用、藥用，而且還是一種美容佳品。據報導，日本一位年逾八旬的老太太，臉上沒有一絲皺紋，原來她堅持幾十年如一日使用絲瓜水擦臉。絲瓜水為什麼能消除皺紋呢？據《本草求真》上說：「無羅水和脈、活筋絡……消水腫，治血枯少」。這可能是絲瓜美容的藥理機制。那麼怎樣製作絲瓜水呢？具體方法：在絲瓜還未掛瓜時，在距地面60公分處切斷瓜莖，將切口朝地，再用一個乾淨的玻璃瓶套在絲瓜莖的切口上，再把瓶子下半部埋在土裡固定。通常一夜可提取一瓶，採得的絲瓜水，要放置一晚，用紗布過濾後，加入少許甘油、硼酸和酒精，以便增強潤滑和防腐作用，用後要轉緊瓶蓋，置於陰涼處或冰箱中，可長期使用。

提取絲瓜水的時間，最好在盛夏絲瓜尚未成熟時，此時提取的水較多。另外，絲瓜是傳統的中藥材，瓜、絲絡、籽都能入藥，可治療熱病煩渴、咳喘、腸風痔瘡、白帶、療瘡以及乳汁不通，還可用於治療蟲症。

絲瓜6大功效與好處（按圖看清👇👇👇）

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冬瓜利尿去濕避暑除煩 冬瓜籽去斑點

冬瓜絕大部分是水分，營養素含量相對較低，不含脂肪。它有個獨特之處，就是有美容健身之妙用。古人用冬瓜減肥美容有著悠久的歷史。明代李時珍說：「冬瓜令人好顏色，益氣不飢，久服輕身耐老。」《食療本草》上也說過：「欲得體瘦輕健者，則可常食：若要有，則勿食也。」可見吃冬瓜是簡便易行的減肥妙法。據現代醫學研究，冬瓜含有減肥物質，就是葫蘆巴鹼和丙醇二酸。前者對人體新陳代謝有獨特作用。後者可以有效地阻止醣類轉化成脂肪，從而達到減肥輕身作用。

遠在化妝品問世之前，人們就用天然美容品來保養自己的皮膚。《神農本草經》中記載：「用冬瓜籽研膏作面脂，可消除臉上的雀斑、蝴蝶斑，治療酒糟鼻。」「令人顏色悅澤」因冬瓜籽中含有亞油酸、油酸等良好的潤膚成分和某些抑制黑色素形成的物質，用它擦臉能使人顏面光澤滋潤，漂亮悅目。《本草綱目》中說：用冬瓜瓤絞葉，「洗面浴身」可使皮膚「悅澤白嫩」，膚如凝脂。另外，冬瓜為清熱避暑佳品，夏天經常吃些冬瓜有利尿去濕、避暑除煩之效，外用也可治療癤腫。

冬瓜味甘淡性涼，能清熱、利水和袪濕。（資料圖片）

蓮藕促進傷口癒合 改善更年期症狀

中醫藥學認為，蓮藕味甘，無毒，生則性寒，熟則性溫。生者能涼血止血、清熱潤膚，熟者可健脾和胃、補血澤膚。《日用本草》說蓮藕：「生用稱，清熱除煩，生肌，潤膚。」蓮藕具有促進肌膚的傷口癒合、光滑皮膚等作用；還可用於治療熱病口渴、情緒不安、肺熱咳嗽、支氣管擴張、膀胱炎、更年期症候群等病症。在夏天，可取新鮮蓮藕，洗淨，刨皮，切片（或切絲），加醋、麻油及適量細鹽、味精，生拌，作為消暑生津及護膚、美容的家常食品。

蓮藕功效與好處（按圖看清👇👇👇）

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芹菜健脾利濕 輔助治療高血壓、糖尿病

中醫藥學認為，芹菜味甘，性涼，有調經止帶、平肝熄風、清熱潤膚、養神益力、健脾利濕等功效。《神農本草經》說芹菜：「主女子赤沃，止血養精，保血脈，益氣，令人肥美。」芹菜可調解月經不調、白帶過多，是女性的重要美容保健食品。芹菜還可輔助治療高血壓、膀胱炎、糖尿病、腎盂腎炎、陽痿、早洩、性冷感、黃疸型肝炎、產後腹痛等病症。

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