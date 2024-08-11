香瓜營養｜東方甜瓜消暑低卡挑選4招帶苦正常？1類人晚上吃傷腸胃

依照節氣，中醫建議「夏吃瓜」，夏天正是瓜果盛產季，且瓜類富含水分，清涼消暑。東方甜瓜（又名香瓜、美濃瓜）有「水果界之王」的美稱，台灣大里仁愛醫院營養師徐佳靖說，摸起來沉甸甸的瓜果，其實熱量偏低，100克大約30大卡，其膳食纖維可增加飽足感、促進腸胃蠕動。



徐佳靖表示，東方甜瓜鮮甜多汁，果肉含維他命A、B、C、鎂、鉀、膳食纖維，果皮和籽的粗纖維含量高。尤其籽含消化酵素，連皮帶籽一起吃，排便超順暢。不過，腸胃不適者、消化性潰瘍患者別試，避免症狀加重。

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東方甜瓜吃起來非常甜，糖尿病患者能不能吃？徐佳靖說，只要控制一天食用不超過165克，約一碗的八分滿，就不會有問題。東方甜瓜的升糖指數（GI值）介於65-70左右，GI值並不高，且水果甜味和升糖指數無關，無需太過擔心。

瓜類性寒，因為含水量高，徐佳靖建議，最好在中午當飯後點心食用，腸胃功能較差的人，不宜在晚上吃瓜類水果。

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有些東方甜瓜吃起來帶有苦味，徐佳靖提醒，那是植物自我保護的葫蘆素，靠近蒂頭的果肉有一點苦味屬於正常，如果其他部位也吃起來苦苦的，代表這顆香瓜已經壞掉了，不建議食用。

挑選東方甜瓜掌握4重點

1. 聞味道：有清甜的果香，成熟的東方甜瓜，其香氣愈濃。

2. 挑重量：拿在手上的重量感非常扎實，愈沉代表水分充沛。

3. 壓蒂頭：壓下去柔軟有彈性，不過硬或太軟。

4. 看外表：表皮光滑無裂紋，且沒有水傷斑痕。



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