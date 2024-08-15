油甘子功效｜便秘救星助防癌10好處　維他命C=檸檬3倍 6類人不宜

油甘子汁近年在內地茶飲店大行其道，皆因其通便功效甚佳，被喻為新一代「便秘救星」，不少港人更特意回內地購買，為求「一瀉千里」。這種為世人默默通便的小眾水果，其維他命C更是檸檬的3倍。不過，又是否人人適合食用？



油甘子是什麼？

油甘子（Indian Gooseberry或Amla，學名：Phyllanthus emblica），又稱油柑、油柑子或餘甘（柑）子，屬大戟科葉下珠屬植物，果實呈圓形，像吊掛在葉下的珠子，味道先苦後甜，帶點酸酸澀澀，但慢慢細嚼會有甘甜的餘韻，因此別名餘甘子。

油甘子果實呈圓形，像吊掛在葉下的珠子。（Pixabay）

油甘子原產地在印度，後來經佛教傳入中國，在潮汕盛產，花期多在4-6月，結果期為7-9月。油甘子在香港街市也能買到，約$20一磅。

油甘子在街市約$20一磅。（資料圖片）

油甘子功效｜止咳抗氧化10大好處 維他命C約檸檬3倍

油甘子味甘、酸、澀，性涼，經肺及胃經，據《中國藥典》記載，有清熱涼血，消食健胃及生津止咳等功效，可用於治療血熱血瘀、消化不良、腹脹、咳嗽、喉痛及口乾症狀。

在營養學角度，油甘子富含維他命C、維他命B、維他命A、多種胺基酸、功能性植化素、膳食纖維、單寧酸與微量的硒、鉻、鋅、錳等營養素。據食物安全中心資訊，油甘子每100克約有62毫克的維他命C，約為檸檬（22毫克）的3倍；以每100克計算，其膳食纖維更高達3.4克，比起另一「通便神器」火龍果（2.6克）還要高。維他命C可抗氧化、促進白血球增生、增強抵抗力及加速傷口癒合，而膳食纖維有助促進腸臟蠕動。

油甘子亦含豐富的多酚類、黃酮等，除抗氧化功效外，還可抗發炎，預防心血管疾病、癌症、降血壓及血脂、控制血糖。

1. 清熱涼血

2. 消食健胃

3. 生津止咳

4. 富含維他命C：抗氧化、促進白血球增生、增強抵抗力、加速傷口癒合

5. 幫助促進腸臟蠕動

6. 抗發炎

7. 預防心血管疾病

8. 助防癌症

9. 控制血糖

10. 降血壓及血脂



油甘子膳食纖維比起另一「通便神器」火龍果還要高。（網上圖片）

油甘子適合人士：

油甘子一般適合大部分人士食用，以下人士食用更有助改善症狀。

1. 便秘人士

2. 三高人士

3. 糖尿病患者



想透過飲食改善便秘，吸收適量的膳食纖維非常重要，可參考：便秘飲食｜吃烚菜不利排便？醫揭大便暢通4大要素 5類食物護腸道

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油甘子不適合人士：

油甘子雖然能潤腸通便，畢竟是寒涼食物，且富含膳食纖維，容易刺激腸道，因此以下人士不宜食用。

1. 胃病、脾胃功能欠佳人士

2. 正值月經的女性

3. 感冒患者

4. 肚瀉患者

5. 孕婦

6. 低血壓患者、正服食薄血藥人士：油甘子可控制血糖水平，但同時或會導致血糖水平低於正常值，有可能出現頭暈、心悸、心跳加速、呼吸困難等症狀，嚴重甚至會昏迷。



油甘子禁忌

1. 避免與豆類、海鮮及肉類等高蛋白質食物同食

油甘子富含單寧酸，或會與蛋白質在胃中結塊，引起消化不良，導致胃脹胃痛。

2. 不宜長期及空肚飲用

油甘子的酸性較強，如長期進食或空肚食用，可能會刺激胃黏膜，導致胃痛、惡心、胃酸倒流等症狀。據台灣農委會農業知識入口網資訊，按推薦的膳食標準，每天可食用10克（大約3~5顆）。

另外，註冊中醫師邱穎琳亦曾推介秋葵豆腐蛋花湯，同樣有通便、降血糖血壓的功效，做法相當簡單。【健康湯水食譜】秋葵豆腐蛋花湯降血糖血壓 處理食用秋葵注意…