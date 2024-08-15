油甘子功效｜便秘救星助防癌10好處　維他命C=檸檬3倍 6類人不宜

撰文：蘇翰林
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油甘子汁近年在內地茶飲店大行其道，皆因其通便功效甚佳，被喻為新一代「便秘救星」，不少港人更特意回內地購買，為求「一瀉千里」。這種為世人默默通便的小眾水果，其維他命C更是檸檬的3倍。不過，又是否人人適合食用？

油甘子是什麼？

油甘子（Indian Gooseberry或Amla，學名：Phyllanthus emblica），又稱油柑、油柑子或餘甘（柑）子，屬大戟科葉下珠屬植物，果實呈圓形，像吊掛在葉下的珠子，味道先苦後甜，帶點酸酸澀澀，但慢慢細嚼會有甘甜的餘韻，因此別名餘甘子。

油甘子果實呈圓形，像吊掛在葉下的珠子。（Pixabay）

油甘子原產地在印度，後來經佛教傳入中國，在潮汕盛產，花期多在4-6月，結果期為7-9月。油甘子在香港街市也能買到，約$20一磅。

油甘子在街市約$20一磅。（資料圖片）

油甘子功效｜止咳抗氧化10大好處　維他命C約檸檬3倍

油甘子味甘、酸、澀，性涼，經肺及胃經，據《中國藥典》記載，有清熱涼血消食健胃生津止咳等功效，可用於治療血熱血瘀、消化不良、腹脹、咳嗽、喉痛及口乾症狀。

在營養學角度，油甘子富含維他命C、維他命B、維他命A、多種胺基酸、功能性植化素、膳食纖維、單寧酸與微量的硒、鉻、鋅、錳等營養素。據食物安全中心資訊，油甘子每100克約有62毫克的維他命C，約為檸檬（22毫克）的3倍；以每100克計算，其膳食纖維更高達3.4克，比起另一「通便神器」火龍果（2.6克）還要高。維他命C可抗氧化促進白血球增生增強抵抗力加速傷口癒合，而膳食纖維有助促進腸臟蠕動

油甘子亦含豐富的多酚類、黃酮等，除抗氧化功效外，還可抗發炎預防心血管疾病癌症降血壓及血脂控制血糖

1. 清熱涼血
2. 消食健胃
3. 生津止咳
4. 富含維他命C：抗氧化、促進白血球增生、增強抵抗力、加速傷口癒合
5. 幫助促進腸臟蠕動
6. 抗發炎
7. 預防心血管疾病
8. 助防癌症
9. 控制血糖
10. 降血壓及血脂

油甘子膳食纖維比起另一「通便神器」火龍果還要高。（網上圖片）

油甘子適合人士：

油甘子一般適合大部分人士食用，以下人士食用更有助改善症狀。

1. 便秘人士
2. 三高人士
3. 糖尿病患者

想透過飲食改善便秘，吸收適量的膳食纖維非常重要，可參考：便秘飲食｜吃烚菜不利排便？醫揭大便暢通4大要素　5類食物護腸道

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油甘子不適合人士：

油甘子雖然能潤腸通便，畢竟是寒涼食物，且富含膳食纖維，容易刺激腸道，因此以下人士不宜食用。

1. 胃病、脾胃功能欠佳人士
2. 正值月經的女性
3. 感冒患者
4. 肚瀉患者
5. 孕婦
6. 低血壓患者、正服食薄血藥人士：油甘子可控制血糖水平，但同時或會導致血糖水平低於正常值，有可能出現頭暈、心悸、心跳加速、呼吸困難等症狀，嚴重甚至會昏迷。

油甘子禁忌

1. 避免與豆類、海鮮及肉類等高蛋白質食物同食

油甘子富含單寧酸，或會與蛋白質在胃中結塊，引起消化不良，導致胃脹胃痛。

2. 不宜長期及空肚飲用

油甘子的酸性較強，如長期進食或空肚食用，可能會刺激胃黏膜，導致胃痛、惡心、胃酸倒流等症狀。據台灣農委會農業知識入口網資訊，按推薦的膳食標準，每天可食用10克（大約3~5顆）。

另外，註冊中醫師邱穎琳亦曾推介秋葵豆腐蛋花湯，同樣有通便、降血糖血壓的功效，做法相當簡單。【健康湯水食譜】秋葵豆腐蛋花湯降血糖血壓　處理食用秋葵注意…

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