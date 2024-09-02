揀柚子貼士丨台北農產教3招挑最佳文旦　吃前多1步提升甜度及風味

中秋是傳統三節之一，許多人都會回家與親友團聚。因爲柚子成熟的時機落在中秋節前，正好是當季的水果，柚子的發音類似「遊子」與「佑子」，中秋節吃柚子不僅是希望「遊子」可以回家團圓，也有保佑出門在外的家人平安健康的意義。



所以每逢中秋，家家戶戶都會準備幾顆柚子，除了賞月、吃月餅外，吃柚子也成了中秋的一大特色。

▼文旦、柚子營養（按圖看清👇👇👇）

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在台灣，最受民衆歡迎的柚子品種就是「文旦」了。台灣台北農產運銷公司近日（27日）在Facebook「台北農產」分享了挑選文旦的「小貼士」，購買文旦時，要根據「重量」、「外觀」、「香氣」三方面去挑選，手感重一些的文旦，水分飽滿，果肉也更豐富，皮色光滑、均勻泛黃的文旦，成熟度最佳，優質的文旦聞起來還會有淡淡清香。

台灣台北農產也有提醒，若想感受文旦最美好的風味，就不得不忍住一時口腹之慾，要記得將剛買回來的柚子記得放在陰涼通風處，靜置一週以上「辭水」。（資料圖片）

台灣台北農產也有提醒，若想感受文旦最美好的風味，就不得不忍住一時口腹之慾，要記得將剛買回來的柚子記得放在陰涼通風處，靜置一週以上「辭水」，等文旦柚表皮微縮，多餘水分蒸發並消散，此時果肉甜度高，才是文旦最佳賞味時期。柚子剛採收下來時，表皮水分飽滿，此時的柚子雖然可以吃，但果肉水分較不多，靜待1-2個禮拜「辭水」後，柚子果肉不僅更有風味，甜度也會提升不少。

3種柚子剝離術（按圖看清👇👇👇）

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Facebook「鮮享農YA - 農糧署」也曾提到，台灣最常見的柚子品種有四種，除了柔軟多汁，甜中帶苦的文旦外，果肉鮮紅，大顆又多汁的「紅柚」也會在9月上市，等10到11月，還會有清脆爽口又細膩多汁的「白柚」和細緻甜美水分多的「西施柚」相繼亮相。

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