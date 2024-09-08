防脫髮食譜丨營養師推黑芝麻燕麥紅棗奶5步完成　調節血脂防脫髮

常常掉髮、長白髮讓你很煩惱嗎？



台灣營養師孫語霙推薦，黑芝麻、燕麥、牛奶、紅棗等製作成飲品，抵抗細胞老化、補蛋白質、幫助長頭髮，給頭髮營養，拒絕白髮產生。

黑色食物營養（按圖👇👇👇）

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黑芝麻燕麥紅棗奶長白髮、調節血脂、膽固醇、防掉髮

孫語霙指出，黑芝麻有花青素、維他命E等抗氧化營養素，可以抵擋細胞老化，燕麥擁有豐富B雜，能提供頭髮生長需要的基礎營養，紅棗則富含維他命C，可以幫助鐵質吸收，不怕缺鐵掉頭髮。

最後加上鮮奶，讓蛋白質滋養頭髮，頭髮源源不絕生長，孫語霙補充，打成飲品可以讓營養變得細膩好吸收，推薦想要變年輕的大家試試看自製這道超好喝飲品，還能改善白髮問題。

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黑芝麻燕麥紅棗奶食譜

孫語霙說明，首先準備黑芝麻30克、即時燕麥40克、紅棗4顆、水600毫升、鮮奶200毫升。接著將黑芝麻、即時燕麥、去籽紅棗放入破壁機中，加入600毫升水打成米糊狀，若沒有破壁機也可以用果汁機攪拌，接著倒入鍋中煮滾。最後再加入鮮奶混合均勻即可。



燕麥抑制肝臟膽固醇生成、調節血脂

孫語霙補充，說到大家喜歡燕麥，燕麥GI值（升糖指數）低，膳食纖維高，而其中的水溶性膳食纖維β-聚葡萄糖，能夠減緩腸道對碳水化合物的吸收速度，增加飽足時間。

黑豆對健康的5大益處（點擊下圖看清👇👇👇）

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另外，燕麥的膳食纖維有助於減少腸道吸收、幫助調節血脂，人體膽固醇主要是由肝臟製造，燕麥中的膳食纖維能夠被腸道中的細菌發酵，產生短鏈脂肪酸，這些短鏈脂肪酸具有水溶性，能夠抑制肝臟膽固醇生成；同時，燕麥有助於加速膽汁排泄，促進肝臟代謝膽固醇，減輕身體負擔。

孫語霙解釋，燕麥同時含有水溶性纖維與非水溶性纖維，水溶性纖維能夠增加腸胃蠕動及保水，讓糞便容易排出，而非水溶性纖維像清道夫，會把腸道中的殘渣、廢物，掃地出門，增加糞便體積，促進體內環保。

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