黑色食物｜抗氧化力高黑芝麻第1　營養師列8食物黑提籽和皮更有益

冬天就是吃黑色食物的季節，食物們披上深黑紫的外衣常被叫做「超級食物」，對此，台灣高敏敏營養師也表示，從現代營養學來看，這類深色食材大多花青素含量高、維他命跟微量元素都超豐富。



台灣高敏敏營養師也在Facebook發文分享以下這些「黑色超級食物」到底有哪些功用：

黑色食物營養（按圖看清👇👇👇）

+ 7

1. 黑芝麻 571kcal

鈣含量高，但油脂也高，建議適量攝取，除此之外，黑芝麻還富含不飽和脂肪酸膳食纖維、鈣、鐵。

2. 黑糯米 350kcal

黑糯米又稱為紫米，富含膳食纖維、維他命B和E、鉀、鐵、鋅、鈣等營養，另外，紫米有糯性，吃起來黏黏糯糯，又叫「黑糯糙米」，多被做成甜品，像是八寶粥、米糕、糯米飯糰等等，但高敏敏也提醒大家，紫米固然好吃，但它是屬於糯米，敏感者吃多易脹氣，建議注意攝取量。

相關文章：入廚貼士｜黑米≠黑糯米營養煮法大不同 分辨4招食錯或血糖急升！👇👇👇

+ 3

3. 黑豆 340kcal

屬於植物性蛋白質，含有花青素、維他命A、葉酸等營養。

4. 黑棗 213kcal

豐富膳食纖維，幫助腸胃順暢。

5. 紫菜 212kcal

含鐵、碘、維他命B12，尤其推薦素食者可透過紫菜補充營養。

6. 黑提子 61kcal

吃提子可以保持身材、維持心血管健康，還能抗老及減少疲勞，但是因為提子抗氧化營養主要集中在提子皮跟籽，建議一起直接吃下肚更好喔！

相關文章：【提子營養】抗衰老防心臟病10大好處 記得連皮食營養更豐富！👇👇👇

+ 15

7. 黑木耳 24kcal

黑木耳又稱血管的清道夫，富含膳食纖維，還能促進腸胃蠕動、調整血脂、血糖、保護心血管健康，只要炒一大盤就可以有滿滿7.4g膳食纖維，加點薑絲跟辣椒還能促進代謝循環。

8. 海帶 14kcal

含褐藻素、碘、維他命B12，可幫助調節血糖及血脂。

相關文章：海藻營養｜助防癌降心血管病4大功效 海帶昆布海帶芽點分辨？👇👇👇

+ 8

最後，高敏敏營養師也建議大家，日常生活中就可以多吃這些黑色食物，除了可以做到各色蔬果營養均衡，黑紫色的食物抗氧化能力特別厲害，跟淺色食材相比能預防老化性疾病、幫助抗氧化抗發炎、更是保持活力的好朋友。

延伸閱讀：

柑橘類水果「這樣挑」最好吃！營養師揭「它」超營養：能抗便秘、防感冒！

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」