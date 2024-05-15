便秘飲食｜吃烚菜不利排便？醫揭大便暢通4大要素　5類食物護腸道

台灣家醫科醫師許芷瑜表示，燙青菜其實不利排便，因為人體要能排便，飲食需要纖維、水分、油脂，而燙青菜多為非水溶性纖維，若缺乏能潤滑腸道的油脂，會使纖維積聚在腸道，無法排出。



根據台灣《三立新聞網》報導，台灣初日診所家醫科許芷瑜指出，人要能順暢排便需要纖維、水、油脂、運動，若只吃水煮青菜、燙青菜，會缺乏油脂，導致青菜中的非水溶性纖維積聚於腸道中，無法被排出。

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許芷瑜說明，蔬果纖維可再分為水溶性與非水溶性纖維，非水溶性纖維因無法溶於水，能幾乎原狀地通過消化道，非水溶性纖維若缺少潤滑劑，會導致大便過硬而難以蠕動，而其中的潤滑除了水分、油脂外，水溶性纖維也占了重要的一環。

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為此，許芷瑜也建議，外食者食用青菜時，可選炒青菜，「若點了燙青菜，可淋上一些橄欖油，既增加好的油脂，同時也增添食物的味覺感受。」也可以多吃水溶性纖維的食物，例如：木耳、紫菜、燕麥、菇類、蘋果等等都是良好的水溶性纖維來源，有助於維護腸道健康，讓你排便更順暢。

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