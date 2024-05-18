便秘解決｜軟嫩食物助排便？醫推洋車前子改善便秘 補充纖維9食物

慢性便秘一直是困擾許多人的常見健康問題，大人、小孩都有可能發生且因素多重，還可能與腸躁症等其他腸道疾病有關。



有醫師引用系統回顧的研究指出，洋車前子等可溶性纖維，可以改善便秘、增加排便次數，並減少排便間隔天數。

11種解便秘食物（按圖👇👇👇）

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慢性便秘7大因素

台灣台北市立聯合醫院陽明院區小兒科主治醫師蕭玉雪表示，便秘的特徵是每周排便次數少於3次，且這樣的情況已經持續較長的時間，纖維攝取不足、蔬菜水果吃太少、水喝太少，都是便秘發生的原因。

蕭玉雪說，慢性便秘分為3種，包括直腸排便障礙、慢傳輸便秘和正常傳輸便秘，也有可能同時發生，便秘的發病機制通常涉及多個因素，例如飲食、遺傳、腸道蠕動、結構吸收問題，以及心理、生物和藥物因素，有研究指出，慢傳輸便秘患者對食物的反應表現，是結腸和直腸的收縮活動較短，且強烈收縮較少，神經異常可能導致腸子的運動障礙和症狀發展。

把便便推出體外 可溶性纖維助臨門一腳

一項系統性回顧發現，洋車前子等可溶性纖維，有助於改善便秘症狀、增加排便次數、減少排便間隔天數，原理是富含可溶性纖維的飲食，可以增加糞便的重量，減少結腸通過時間。反過來說，低纖維飲食可能誘導便秘發生，因此蕭玉雪建議，增加纖維攝取量，是改善慢性便秘的有效方法。

腸道不健康的徵狀（按圖了解👇👇👇）

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補充可溶性纖維9食物

台灣營養師高敏敏曾指出，含可溶性纖維的食物，通常吃起來口感較為軟嫩、黏滑，包括果膠、洋車前子、β-葡聚醣等成分，可以幫助軟便、降低低密度膽固醇、減緩碳水化合物的吸收達到避免血糖飆高、幫助腸道益生菌成長，因此想要補充可溶性纖維，可以吃香蕉、蘋果、秋葵、木耳、蒟蒻、昆布、海帶芽、燕麥、菇類。

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