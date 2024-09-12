杮禁忌｜柿配香蕉/乳酪會中毒？專家揭1種柿勿過量恐腸穿窿腹膜炎

9月是柿子的產季，但坊間流傳著吃柿子後再喝乳酪飲品或吃香蕉，恐會導致中毒的說法，引發民眾擔憂。



雖然大量食用未成熟的柿子，確實會引發健康問題，但並不至於造成中毒或致命。

▼柿子營養（點擊下圖看清！👇👇👇）

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杮禁忌｜柿子配酸奶或香蕉 不會導致中毒

日本三豐綜合醫院研究人員H·松浦指出，儘管酸奶含有豐富的蛋白質，香蕉則富含單寧和膳食纖維，與柿子同食確實可能增加胃柿石的風險，但並不會嚴重到造成中毒的地步。胃柿石本質上是單寧、蛋白質和其他物質的複合物，雖然堅硬且可能卡在胃部，但並不具有毒性。

當未成熟的柿子進入胃部的酸性環境時，食糜會因單寧的作用而凝結成膠狀物。（Jerry Wang/Unsaplash）

杮禁忌｜柿子皮中的「單寧」是關鍵

松浦提到，柿子中含有大量的單寧（鞣質），這是許多植物用以防禦昆蟲和紫外線的化學物質。柿子的果皮和果肉都含有單寧，尤其是未成熟的柿子，更是擁有豐富的可水解單寧。

當未成熟的柿子進入胃部的酸性環境時，食糜會因單寧的作用而凝結成膠狀物。若同時攝取富含蛋白質和纖維的食物，也會被一併凝集，形成堅硬的植物糞石，又稱為「胃柿石」，但這種現象主要發生在食用未成熟柿子的情況下。

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杮禁忌｜如何治療「胃柿石」？

松浦表示，體內存在植物糞石並不一定會出現症狀，小顆的胃柿石通常可以自行排出體外。然而，若不幸卡在腸胃道中，則可能引發不適，如胃痛、噁心嘔吐、厭食、體重下降等。嚴重的併發症包括胃出口阻塞、胃腸道出血、腸阻塞、穿孔、腹膜炎和腸套疊等。

診斷胃柿石最常見的方式是胃鏡檢查。對於症狀較輕的患者，可以嘗試使用碳酸飲料或纖維酵素等化學方法溶解糞石，若化學溶解無效或出現明顯症狀，則需進行內視鏡移除。在內視鏡無法奏效或出現併發症時，才會考慮手術治療。

杮禁忌｜成熟柿子與柿餅 單寧含量低可放心食用

台灣農業部提醒，隨著柿子逐漸成熟，單寧含量也會相應降低。由於柿子的單寧主要集中在果皮，因此即使經過脫澀處理，也無法完全消除果皮中的單寧。在製作柿餅的過程中，柿子在曝曬前會先削皮，不僅有助於脫水，也能讓柿子接收紫外線，促進單寧分解。因此食用柿餅，不必過度擔心單寧問題。

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而市面上販售的柿子和柿餅大多經過脫澀處理，單寧含量遠低於未成熟的柿子。只要避免食用未成熟、味道明顯苦澀的柿子，並適量攝取成熟柿子，同時去除果皮，就無需過度擔心單寧的問題。

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