秋天飲食｜營養師推介3種生果補水防秋燥　3食物易消化減腸胃負擔

高溫悶熱的天氣讓人食慾不振，許多人為了解渴，往往選擇高糖、高熱量的冰品和冰飲，但這樣的飲食方式卻隱藏著健康風險。



營養師表示，在享受夏日美食的同時，也要注意飲食的均衡與適量，選擇更健康的消暑方式，才能在炎熱的天氣下保持健康與活力。

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吃天然水果補充水分要注意分量

現在雖然已經入秋，但秋老虎仍在發威，台灣台南市立醫院營養師張秀如表示，高溫易導致脫水，保持充足的水分攝取是健康的第一步。除了多飲水外，選擇含水量高的食物如西瓜、哈密瓜、橘子等，也是補充水分的好方法，但要避免過量造成血糖波動。此外，一天吃的所有水果，加起來只能兩個拳頭，雖然難免會嘴饞，但以解渴來說，喝水還是最好的選擇。

台灣張秀如營養師建議選擇清爽且易消化的食物，如沙律、冷湯和涼拌菜餚，能有效幫助消暑，同時減輕腸胃負擔，避免油膩和重口味食物可能引發的不適。（Jannis Brandt／Unsplash）

清爽易消化食物減輕腸胃負擔

在飲食選擇上，台灣張秀如營養師建議選擇清爽且易消化的食物，如沙律、冷湯和涼拌菜餚，能有效幫助消暑，同時減輕腸胃負擔，避免油膩和重口味食物可能引發的不適。增加膳食纖維的攝取，如全穀類、豆類、蔬菜和水果，有助於促進消化、減少便秘，既能維持飽腹感，又對身體有益。

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高糖冰品飲料過量攝取有風險

許多民眾會選擇冰品和冰飲來降溫，然而雪糕、含糖飲料等甜品雖能短暫帶來清涼感，但過量食用可能導致體重增加、血糖波動，也容易引發脹氣或腹瀉等腸胃不適症狀。台灣張秀如營養師提醒，為了健康著想，應適量控制高糖、高熱量食物的攝取。

注意食物衛生適度補充電解質

台灣張秀如營養師特別提醒，氣溫高，食物容易變質，因此食物的衛生和新鮮度不容忽視，應避免食用過期或儲存不當的食物，以免引發食物中毒。此外，因高溫和出汗會導致電解質流失，適當補充含電解質的飲料，或食用富含鉀、鈉、鎂的食物如香蕉、橘子和堅果，能幫助身體恢復平衡。

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