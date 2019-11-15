【柿冷知識】果皮佈滿白粉是發霉？日本果農解答柿白色粉末之迷！

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柿是秋天給的禮物，所以每逢秋天便是吃柿的好季節。不過選擇柿時，你會選擇一個滿佈白色粉末的，還是表皮光滑的？那些白色粉末是發霉的表現嗎？

柿，在市面上可以見到2個不同樣子的出售，一款是滿佈白色粉末；另一款是表皮光滑，滿佈白色粉末的常常被人誤以為是殘留的農藥，又或是存放太久導致發霉。原來事實並非如此！近日，日本電視台TBS的節目《この差って何ですか？》便訪問了日本一名果農，解開了白色粉末之迷！而且據說有白色粉末的更美味！

購買柿時，你會選擇那一個呢？（日本電視台TBS的節目《この差って何ですか？》截圖）

按圖看日本果農解答白色粉末之迷：

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柿的另類吃法！柿除了可以作水果食用或風乾製成柿餅外，原來更可以用燒的方法！這個食法是由另一位日本果農民松原好佑先生推薦，是內行人特殊食法。下次BBQ時又多一樣水果可以燒了！

松原好佑先生推薦食法：燒柿子！

按圖看松原好佑先生的推薦做法：

除了生食、風乾及燒外，也可以用柿子入饌炮製一道日式甜點！

【秋之柿】柿子入饌　滋潤金時羊羹

柿子金時羊羹食譜

四款常見柿品種

柿子學名是Diospyros kaki，Dios意思是宙斯，pyros為穀食，意思就是「天神的糧食」。Kaki則是柿的日文，西方國家都以kaki稱呼柿。雖然中國是柿的原產地，唐代傳到東瀛後，卻由日本人把柿子發揚光大。

按圖看4款常見品種：

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資料參考：日本電視台TBS的節目《この差って何ですか？》

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