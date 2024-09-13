意粉食譜｜網紅分享邪魔外道拿坡里意粉做法！煮前多1步慳電省力

口味濃郁、麵體Q彈的意大利麵，是許多人非常喜愛的料理之一，但要如何將意大利麵煮得好吃，可以說是另外一大學問。



對此，時常分享旅日生活的台灣知名美食Blogger「魚漿夫婦」，在Facebook上分享真正美味的拿坡里意大利麵煮法，表示自己已經很久沒有「煮」麵了，而是另有辦法！貼文一出便引來許多網友前來討論。

拿坡里意大利麵食譜（按圖👇👇👇）

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魚漿夫婦曾在Facebook上發文表示，雖然自己的方法很邪魔歪道，但事實是自己已經很久沒煮麵了，「因為我用泡的！」魚漿夫婦表示，也正因如此，自己做意大利麵的時間比別人要久很多，更於貼文中分享拿坡里意大利麵食譜及製作方式。

拿坡里意大利麵材料

1. 意大利麵100g

2. 水400ml

3. 橄欖油1大匙

4. 洋蔥（切絲）1/2個

5. 德式香腸（斜切）3根

6. 蘑菇（薄切）2個

7. 青椒（細切）1個（也可以不加）

8. 番茄（1cm大小切塊）1/2個

9. 番茄醬3大匙

10. 伍特斯郡醬（喼汁）1/2大匙（拿坡里意大利麵的靈魂）

11. 剛剛泡意大利麵的水5~7大匙

12. 牛油10g

13. 芝士粉1大匙以上



拿坡里意大利麵製作方式

1. 意大利麵泡水約2小時以上。

2. 平底鍋加橄欖油，用中火將洋蔥、德式香腸、蘑菇、青椒炒上色，再加入番茄將水份收乾。

3. 加入番茄醬與伍特斯郡醬與材料混合。

4. 接著加入泡好的意大利麵跟泡麵的水，混合材料與意大利麵並炒乾收汁。

5. 從有水到炒乾大約5分左右，最後加入牛油攪拌即完成。



魚漿夫婦表示，這樣的拿坡里意大利麵煮起來非常好吃，自己已經不知道做了幾次，更逗趣提醒吃到這樣的意大利麵容易上癮，需要格外小心。

意粉3大健康原則（按圖👇👇👇）

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對於這樣「泡」意大利麵的製作方式，許多網友則回覆：

「超讚，省瓦斯又能好吃」、

「跟煮飯前先泡水有異曲同工之妙」、

「不要告訴任何意大利人」、

「我也是用泡水的方法，記得是緯來日本台看到的，泡完像生麵條一樣好吃」、

「下次一定要來試試看！！因為住套房，只有買一個IH爐將就著用，洗鍋子也不太方便...這種只需要一鍋煮到底的方法真的好棒～」、

「懶得煮麵後，我也用泡的，整個省事很多」。



【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：食譜》義大利麵怎麼煮最好吃？達人傳授煮麵前增加1步驟，保證香濃美味又省時】