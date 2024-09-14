代糖陷阱｜吃甜又怕肥改吃代糖有用嗎？醫生揭1原因令人食慾大增

吃進太多的糖恐會造成肥胖、高血壓、糖尿病等，那改吃代糖可以嗎？



醫師建議，因代糖無法滿足大腦的飽和中樞，會讓人更想吃東西，對長期而言，還是建議從原型食物中攝取，減少對糖分的需求。

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台灣大林慈濟醫院營養師劉家宏表示，代糖可以分為天然代糖及人工代糖，天然代糖包括甜菊糖苷、羅漢果苷、赤藻糖醇、麥芽糖醇等，常見的人工合成代糖則有阿期巴甜、糖精、醋磺內酯鉀等，在使用時通常會考量不同食品的加工過程來選擇合適的甜味劑。

例如糖尿病患者若真的很想吃糖，黃欣寧會建議先從原型食物中攝取，在相同的糖攝取量下，可以吃到更多量的食物。（Immo Wegmann／Unsplash）

台灣嘉義大林慈濟醫院新陳代謝科醫師黃欣寧指出，代糖就是要替代真正的糖分，因為一般的精緻糖，例如蔗糖類，會提供很多的熱量，使用代糖的目的是減少熱量的來源，同時能讓舌頭上感受到甜味，因為很多人覺得想要吃糖，但又不希望造成血糖上升，可以用代糖做為取代。

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例如糖尿病患者若真的很想吃糖，黃欣寧會建議先從原型食物中攝取，在相同的糖攝取量下，可以吃到更多量的食物。如果原型食物不易取得，代糖是另一個不錯的選擇，相較於坊間 飲料店會攝取到的精緻糖，可以在同等份量下增加較少的熱量，讓體內的血糖波動較小。

黃欣寧表示，過去會建議減重者使用代糖，但近幾年有些研究發現，吃了代糖之後，無法像真正的糖一樣，讓腦部覺得滿足，反而會讓人想要繼續吃甜來滿足它，因此代糖雖然不會讓減重病人的BMI或體重上升，但整體而言，也無法達到體重下降的好處。

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台灣劉家宏營養師則建議，對於喜歡吃甜食或喝含糖飲料的人，短期間內可以用代糖來取代精緻糖的使用，但長期來說，還是儘量減少精緻糖和代糖的攝取，真正降低對於糖的需求，才是對健康有幫助。

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