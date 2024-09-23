金針貼士｜金針花含亞硫酸鹽或致哮喘過敏　專家教3步驟除漂白劑

好看、更好吃！金針花（又稱金針）盛開之際，許多民眾至花東觀賞黃澄澄的花海，在附近餐廳享受金針花饗宴，不過，台灣毒物權威教授顏宗海提醒，挑選金針花時，應先聞聞是否有刺鼻藥水味，以及顏色過於鮮豔，這可能含有過量的漂白劑二氧化硫，才能降低過敏反應。



適量加入亞硫酸鹽 可防止金針變色

一般來說，金針花被採摘後，原本含有多酚氧化酵素逐漸氧化多酚化合物，導致金針顏色變成為深褐色。為了讓它保有色澤，業者常添加亞硫酸鹽，這是屬於強還原劑，可以抑制金針中多酚氧化酵素的活性外，也可以將氧化產生的褐色物質還原，進一步達到漂白及防止褐變等效果。

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台灣食藥署表示，亞硫酸鹽是一群化合物的統稱，包含了亞硫酸鉀、亞硫酸氫鈉及偏亞硫酸氫鉀等8項，均為台灣正面表列可以使用在食品中的食品添加物。不過，適量的亞硫酸鹽可讓金針保有好看的顏色，但過量的亞硫酸鹽卻會造成人體過敏，甚至可能引發氣喘。

顏宗海表示，亞硫酸鹽為合法添加物，但是添加在食物中仍然會有殘留疑慮，不能添加過量，否則人體食用後會有健康風險。例如，二氧化硫進入人體內，多數可轉換成硫酸鹽類排出體外，但也有一些人對二氧化硫會有過敏反應，造成呼吸困難、腹瀉、嘔吐等症狀，甚至引發哮喘、呼吸困難。

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如何去除食品中的漂白劑？ 專家提出3步驟

為此，台灣食藥署規定亞硫酸鹽使用標準，用量以二氧化硫（SO2）殘留量計為4.0 g/kg以下，消費者在選購金針乾製品時，建議不要選擇顏色過於鮮豔的產品，以避免購買到超過法規殘留限量的產品，可優先選擇包裝上貼有「溯源標章（示）」或「台灣金針」標章之金針乾製品。

如何去除竹笙、蝦米、金針等食品上的漂白劑，顏宗海提出3步驟：

▸泡：用水浸泡，且泡過的水要倒掉，不可食用。

▸扭：再將浸泡膨脹的金針扭乾，繼續用清水浸泡，重複2到3次。

▸沸：加水開蓋煮沸約3分鐘，使二氧化硫揮發，去除殘留量。



台灣食藥署提醒，消費者選購食品時應儘量選擇包裝完整且有清楚標示的產品，若購買散裝食品，應檢查外觀有無異常，也需注意販賣場所的環境衛生、盛裝容器的清潔及販售業者個人衛生等，才能買得放心、吃得安心。

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