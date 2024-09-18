防暗瘡食物｜牛奶甜品易誘發痘痘？營養師6招防暗瘡 推薦秋刀魚

很多人多吃幾顆花生、幾口鹽酥雞，第二天就狂長痘，營養師提醒，吃錯食物就容易長痘痘的人除了要少吃油炸物以外，更要忌吃「高GI食物」，連甜食和牛奶、芝士等乳製品也要少吃。並提醒想要防痘痘可以多吃魚，像市場上很便宜的秋刀魚就是能抗發炎、美肌的好魚！



痘痘是許多人煩惱的肌膚問題，有很多人從青春期就發現自己如果吃花生、堅果或是炸雞，第二天就猛冒痘子，因此就醫時醫師常會建議「減少吃甜食、炸物和乳製品」，牛奶不是補充鈣質、增加蛋白質的好食物，為什麼會讓人長痘痘？

6招戰痘飲食建議（按圖看清👇👇👇）

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高GI食物是長痘食物

台灣衛生福利部桃園醫院營養師王宇璇表示，這些飲食建議其實背後是真的有科學依據的，有研究發現飲食和痘痘的形成很有關聯。雖然目前科學研究尚未明確指出乳製品和痤瘡之間存在直接因果關係，但部分研究發現，牛奶中的「類胰島素生長因子-1（IGF-1）」可能會促進皮脂腺增生和脂質合成，進而誘發痘痘。

此外，經常攝取高升糖指數（GI）食物，也可能透過引發胰島素阻抗和加劇炎症反應，影響痘痘的產生。因此對於容易長痘痘的人來說，想要避免痘痘影響美觀，一定要調整飲食結構，選擇合適食物，是改善皮膚狀況的重要一步。

部分研究發現，牛奶中的「類胰島素生長因子-1（IGF-1）」可能會促進皮脂腺增生和脂質合成，進而誘發痘痘。（ROBIN WORRALL/Unsplash）

以下是王宇璇提供6招戰痘飲食建議：

1. 向高GI食物說bye bye

首先要向高GI食物說bye bye。高GI食物會迅速提升血糖，導致皮脂分泌增加，可能促使痘痘加劇。建議選擇未精製、高纖維的低GI食物，如糙米、雜糧麵包、奇異果、車厘茄、番石榴等，能延緩血糖上升，對皮膚較為友善。

2. 多吃這些魚，Omega-3脂肪酸助防痘 素食者改吃這些

Omega-3脂肪酸具備抗炎作用，能減少體內IGF-1含量，降低痤瘡風險。富含Omega-3脂肪酸的食物主要來源於深海魚類，如三文魚、鯖魚、秋刀魚等，其中秋刀魚便宜且富含抗發炎好油脂，抗痘又美肌，鯖魚也是台灣常見物美價廉的魚類。素食者可以改吃植物性來源的核桃、亞麻籽仁等堅果類，也富含Omega-3可助抗發炎。

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3. 暫時減少乳製品攝取

雖然乳製品與痘痘生成沒有直接關聯，但對於長期受痘痘困擾且治療反應不佳的人，可嘗試減少或暫停攝取牛奶、芝士、酸奶等乳製品，觀察皮膚狀況是否改善。

4. 多喝水幫助代謝

每天飲用足夠水分對代謝過程及皮膚健康至關重要。營養師建議成人每天應按每公斤體重30至35毫升的標準來攝取水分，也就是50公斤的人每天最好喝足1500c.c.～1750c.c.水，60公斤的人則喝1800c.c.～2100c.c.水。

5. 遠離地雷食品

經常會被忽略的「易發痘痘」的地雷食物，包括高油脂和高糖分的糖果、餅乾等，可能會加重痘痘生成。應盡量避免或減少攝取這類食物，以防對皮膚造成不良影響。

6. 多吃南瓜、生蠔等含「鋅」天然食物

均衡飲食可提供人體多種必需天然營養素，如植化素、膳食纖維、維他命A和礦物質鋅。其中「鋅」在提升胰島素敏感性、抑制痘痘傷口發炎及幫助傷口修復方面扮演重要角色，對皮膚健康有正面影響。含鋅食物來源包括南瓜籽和生蠔等。

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熬夜加班或追劇都危險

台灣王宇璇營養師特別提醒，現代人常因熬夜追劇或工作壓力大而忽視充足睡眠。長期處於壓力下或缺乏良好作息，會影響毛孔角質和皮脂分泌平衡，可能加劇痘痘問題。因此，維持正常作息與充足睡眠也是保持健康肌膚的關鍵之一。

飲食與生活習慣對痘痘影響不容忽視。長期受到痘痘困擾的人，不妨從日常飲食和作息習慣著手，進行調整和改善，或許能看到明顯的肌膚變化。如果不確定該如何調整，建議尋求專業營養師或皮膚科醫師的建議，制定個人化的治療和飲食方案。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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