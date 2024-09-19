柚子食譜｜梅漬柚皮檸檬解膩助消化　做錯1步釋苦味、正確保存法

9月正值柚子盛產，圓潤飽滿是中秋團圓的豐碩果實，剝柚子記得柚皮別丟掉，拿來做成「梅漬柚皮檸檬」，可以泡茶喝，飯後一杯助消化、去油解膩。



《本草綱目》也記載，柚皮能抗氧化、抗病毒、抗癌，好處非常多。

▼文旦、柚子營養（按圖看清👇👇👇）

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柚皮醃漬泡茶喝 解膩助消化

台灣生機養生飲食專家但漢蓉說，每次剝柚子飄散出柚子皮的清香，總覺得要好好的應用，捨不得拋棄，她總思量著什麼成品可以巧妙應用在秋冬的料理、茶飲中？思來想去，但漢蓉挑選夏季盛產而即將進入尾聲的檸檬，取其酸香，搭配上滋潤的蜂蜜、生津解渴的梅乾，組合搭配在一起醃漬、釀造，製成「梅漬柚皮檸檬」。

但漢蓉說，「梅漬柚皮檸檬」酸甜而回甘，飽含柚皮與檸檬的芬芳，搭配在秋天的梨茶、冬天的薑茶與蘋果茶中，添加一些都別有一番滋味，非常適合飯後沖泡一杯，芳香又具有生津解渴、滋陰潤燥、解膩、消積食、幫助消化的作用。

柚皮富含植化素 對身體好處多

《本草綱目》記載，柚皮性平、味甘辛、無毒；具有消食、化痰、下氣的功效。柑橘類水果，柚子、檸檬果皮與種籽中富含檸檬酸烯、檸檬苦素、類黃酮等多種植化素，具有抗氧化、消除自由基、抗病毒、抗癌和強化肝臟解毒等功效。

3種柚子剝離術（按圖看清👇👇👇）

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梅漬柚皮檸檬食譜

材料

柚子皮1/2杯、檸檬1斤、低鹽原味梅乾10粒、天然鹽1～2茶匙、冰糖100克、蜂蜜200克。



做法

1. 檸檬採收後加少許鹽水清洗乾淨、擦乾，約2～3天待其熟成軟化，酸氣降低、汁多微甘可用。

2. 整顆柚子抹鹽刷洗乾淨，將富含精油部分的柚皮削下，切細絲，放一些「鹽」抓一下去苦鹹澀水；再用涼開水抓洗、擠乾水分備用；處理好的柚皮斟酌用量，用不完的冷凍起來，標示清楚，方便下次使用。

3. 將熟成檸檬切成薄片，再對切、或1/4薄片方便沖泡為原則。

4. 將檸檬片、處理好的柚皮、冰糖、天然鹽、梅乾、蜂蜜混拌均勻，加蓋室溫保存，每天打開攪拌1～2次，持續約3～5天，待冰糖溶解。

5. 分裝入小玻璃瓶中保存，放入雪櫃冷藏，如此可以保持檸檬柚皮的清香風味，約保存3個月，開瓶後一周內盡快使用，如果不冰冷藏，檸檬皮跟柚皮會釋放苦味。



柚子放雪櫃可以保存比較久？（按圖看清👇👇👇）

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