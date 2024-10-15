降膽固醇｜30歲男頸梗醫揭膽固醇高2倍！改吃清淡1物比高油鹽更糟

台灣一位30歲男性覺得脖子緊、不舒服，懷疑有三高問題，看診果然發現壞膽固醇超標1.8倍，但他服藥之後狀況更糟，一問之下才發現，他因為清淡飲食，多吃覺得健康的水果，結果膽固醇反而飆高。醫師提醒，高醣食物比高油、高鹽危害更大，千萬不要吃錯食物。



男子脖子緊就醫 膽固醇已高達180mg/dl

收治病例的台灣敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅在臉書表示，這名男子因為脖子緊就醫，檢查發現他的BMI值約28～29，屬於輕度肥胖，不過低密度膽固醇已高達180mg/dl。正常的低密度膽固醇應小於100，通常超過130就需要服用藥物。陳榮堅開藥後進行衛教，告訴他要戒煙酒、控制飲食、減少醣類攝取。

哪些食物會造成膽固醇飆升？（按圖👇👇👇）

+ 12

相關文章：降膽固醇｜膽固醇高不能吃蛋？應避3食物塞血管減彈性 麵包咪揀錯

飲食清淡1個月 壞膽固醇竟不降反升

但一個月後回診，男子竟表示：「醫生，我覺得脖子更緊、更不舒服了，你再幫我驗一次血。」結果一驗，低密度膽固醇反而變成200，比之前更高，男子也懷疑是藥沒有效。陳榮堅進一步和患者確認用藥及生活、飲食習慣。他表示自己都有按時吃藥，飲食也都非常清淡，不過他所謂的清淡，是吃飯、麵跟水果。

他表示自己都有按時吃藥，飲食也都非常清淡，不過他所謂的清淡，是吃飯、麵跟水果。（Jannis Brandt/Unsplash）

清淡飲食並非攝取澱粉、水果等高醣分食物

陳榮堅說，他當時心想完了，這些都是高醣分食物！其實高醣分食物遠比高油、高鹽對健康的危害更大。並不是藥物無效，而是他選擇了錯誤的食物。後來建議患者減少澱粉攝取量，並增加肉類、蛋類及蔬菜的攝取。不過男子擔心不吃澱粉不會很餓嗎？吃蛋不會讓膽固醇變高嗎？水果不是很健康嗎？因此最後將他轉給營養師，讓營養師來幫他規劃飲食。而男子飲食控制1個月後，在沒有增加藥物劑量的情況下，低密度膽固醇也降到140。

相關文章：高血脂｜素食都超標 營養師揭1關鍵！飲食3原則減中風糖尿風險👇👇👇

+ 3

飲食、運動有助控制膽固醇

陳榮堅提醒，想要提高好的膽固醇、降低壞的膽固醇，最主要的方法就是飲食減少攝取高碳水化合物、高油脂的食物。再來就是運動，有研究顯示，運動可以增加好的膽固醇濃度。此外，運動也可以讓壞的膽固醇及三酸甘油酯得到一定程度的降低。因此，運動與飲食對於控制膽固醇非常重要。

相關文章：膽固醇飲食｜膽固醇70％受基因影響！降膽固醇5招每日宜吃這水果👇👇👇

+ 6

煙酒讓血脂難以控制

此外，應盡量不碰煙、酒，因為它們除了是一級致癌物以外，對於壞膽固醇跟三酸甘油酯都有非常強的促進作用。即使每天只碰一點點，日積月累也會使血脂變得難以控制。而且有煙酒習慣的人，容易反覆發生胰臟炎，甚至是急性胰臟炎。

延伸閲讀：

一學就會的降血糖茶飲！20道「控糖茶」這杯修復胰島細胞 多汗要喝烏梅茶

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」