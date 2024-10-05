秋天飲食丨龍眼香梨茶潤燥止咳安神補氣　簡單3步記得皮肉分開煮

秋天盛產水梨、桂圓，秋天飲食以安神潤燥為要，利用梨子、桂圓煮成「龍眼香梨茶」，嚐起來滋潤身心、安神補氣，可使心靈得到無比的舒適。



秋天抗乾燥 吃梨可潤肺清燥

《本草綱目》記載，「梨者，利也。」生梨性涼味甘、微酸，有潤肺清燥、止咳化痰功效，特別適合秋天食用。

龍眼香梨安神潤喉茶食譜（點擊下圖看清👇👇👇）

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台灣生機養生飲食專家但漢蓉指出，台灣秋季正值桂圓豐收期，其果肉鮮嫩飽滿，香甜如蜜，加入水梨或香梨，少許的紅茶一同熬煮成「龍眼香梨安神潤喉茶」，調味少許蜂蜜，茶湯酸香可口，香氣撲鼻，果肉色澤晶瑩。

但漢蓉說，秋天因為身體還延續著季夏溽暑的濕重，使人感到躁而不喜，此時也是自律神經易感不適的時刻，「龍眼香梨安神潤喉茶」適合溫熱飲用，具有清熱、潤喉、安神補氣、滋養潤燥之功效。

龍眼營養及挑選秘訣（按圖看清！👇👇👇）

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龍眼香梨安神潤喉茶食譜

材料

龍眼8～10粒、水梨半顆、香梨半顆、黑糖少許、蜂蜜少許、紅茶包4～5克、水1000c.c.。



做法

1. 將龍眼用少許的鹽水搓洗乾淨、剝殼、去籽備用。

2. 將水梨皮用鹽水搓洗乾淨，削皮、去除黑色種籽，留下梨皮、梨心，加約1000c.c.冷水，煮滾後，小火5分鐘熬出香味，過濾留梨茶備用。

3. 將水梨、香梨（連皮）切成小丁狀，放入梨茶中，加蓋熬煮，滾沸後轉小火大約熬煮5分鐘加入龍眼肉再次煮滾、關火，放入紅茶燜大約10分鐘即可撈出茶葉（或茶包），加入少許蜂蜜或黑糖調味即可。



請按下圖看15種水果的維他命C含量排名（以每100克計算）：

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