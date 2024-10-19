生酮飲食｜減重助防癌糖尿病5大好處　醫生提醒別忽略1缺點！

隨著人類壽命延長，慢性病的問題也日漸嚴重。



台灣台南市郭綜合醫院婦產部主任李耀泰提醒，若想活得健康，飲食的選擇相當關鍵，他特別推薦生酮飲食法，不過也指出「1個缺點」，正在執行生酮飲食法的民眾要多加留意。

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長壽又健康該怎麼吃？碳水化合物攝取量要大幅降低

若想長命百歲又活得健康，除了必須有良好的保養、改善不良習慣、適當運動、維持良好睡眠品質外，飲食也扮演著重要角色。台灣李耀泰醫師表示，一般人飲食中，碳水化合物約佔55％、脂肪約30％、蛋白質約15％，以碳水化合物（糖）作為主要能量燃料。

台灣李耀泰醫師推薦採用「生酮飲食法」，碳水化合物約佔5％、蛋白質約20％、脂肪高達75％，即以脂肪產生的酮體作為主要能量燃料。平日攝取的碳水化合物約由300公克減少至50～100公克，即少吃麵、饅頭、麵包、蛋糕等食物，以及香蕉、薯仔、南瓜、番薯、山藥、紅豆、綠豆等含碳水化合物多的食物；多攝取不飽和脂肪酸的食物，像是橄欖油、芝士、油性魚（如三文魚、吞拿魚、秋刀魚、鱈魚等）、牛油果、牛奶、堅果、種子、莓果、椰菜花、菠菜等。

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生酮飲食的優點？防癌、減重、預防糖尿病

台灣李耀泰醫師指出，以酮體為能量主要有三種：

1. 丙酮（acetone）

2. 乙醯乙酸（acetoacetate）

3. β-羥基丁酸（β-hydroxybutyrate, BHB）



至於執行生酮飲食的好處有哪些？以下整理其優點：

1. 減重：減少食慾和內臟脂肪，維持瘦肉量和靜止時新陳代謝率。

2. 防治糖尿病：讓血糖穩定，減少糖化血紅素和胰島素用量，使胰島素抗阻回復正常。

3. 防治心血管疾病：使三酸甘油酯和低密度膽固醇下降，高密度膽固醇增加。

4. 防治癌症：減少胰島素抗阻和細胞的增殖，保護化學和放射線治療時正常的細胞。

5. 改善腸道細菌：增加擬桿菌和雙岐桿菌，減少芽孢桿菌，提升腸道微生物叢多元性，有益健康。



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生酮飲食缺點？要注意營養均衡

台灣李耀泰醫師認為，由於生酮飲食的碳水化合物來源主要靠蔬菜和水果等供應，缺少米、麥等來源，可能會缺乏某些維他命和微量元素。因此，他建議考慮補充多種維他命、礦物質和微量元素，讓健康更完美。至於要補充哪些維他命，台灣李耀泰醫師強調，只要補充綜合維他命就可以了，不需要特別補充某些單一營養素。

生酮飲食普遍適用但仍需謹慎評估

台灣李耀泰醫師表示，任何人基本上都可以嘗試生酮飲食，不過還是要先評估自身的健康狀況。若有特殊疾病或服用藥物，建議先諮詢醫師的意見，確保生酮飲食是適合自己的選擇。

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