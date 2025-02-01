減肥｜女生3招20日減3公斤肝功能恢復正常　攝精緻澱粉前先吃1物

撰文：中天新聞網
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不是只有靠運動才能瘦！台灣減重醫師蕭捷健曾在Facebook分享，一名體重過重的女學員只靠調整飲食三招，不但20天就成功減掉3公斤，原本異常的三酸甘油酯指數和肝功能也完全恢復正常，心血管的風險警報解除一大半，效果比預期還要快。

蕭捷健醫生表示，三酸甘油酯就是人體內的油脂，「想像血液靜置時，這些油脂會浮在上層，而這些油一旦積累在血管壁上，就會像是油漬卡在下水道裏，逐漸變厚，最後甚至可能掉落形成血栓，嚴重危害健康。」

他解釋，三酸甘油酯偏高的原因通常來自過多的澱粉和糖分，一般來說，澱粉和糖分會被儲存在肌肉裏轉變為肝醣，但當肌肉量太小，吃進太多糖分無法儲存時，就會轉化成脂肪進入血液，甚至堆積在肝臟，導致脂肪肝，這種惡性循環，會影響肝臟功能和心血管健康。

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蕭捷健指出，這名女學員只靠調整飲食三招，20天就成功減掉3公斤，三酸甘油酯從236mg/dL降到149mg/dL，完全回到正常範圍，肝功能指標GOT也從40降到20。另外，飯前血糖更從153mg/dL 降到112mg/dL，連她的糖尿病醫生都嚇了一跳，顯示她的身體負擔大大減輕，讓她現在感覺輕鬆了很多。

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蕭捷健說明，這三招分別為，選擇像是綠豆冬粉、番薯及菱角等更健康的澱粉來源、第二，在吃精緻澱粉前，先吃足夠的膳食纖維，大約三個拳頭的蔬菜，這能幫助穩定血糖，減少血脂的生成、第三招則是每天水果不超過一個拳頭，以免過度攝取果糖。

蕭捷健解釋，許多糖尿病患者為了控制血糖，會完全斷糖或長時間斷食，結果血糖過低暈倒，此外，低血糖還會導致肌肉消耗，使得日後儲存肝醣的能力下降，得不償失。因此，合理的糖分攝取和良好的飲食習慣，比完全斷糖更有效。

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