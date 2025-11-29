洋蔥食譜做法｜洋蔥豬扒、洋蔥湯7款簡易食譜 揀洋蔥2招要睇頂部
撰文：余曉彤
出版：更新：
洋蔥，雖然常常作爲菜式中的配角，但不能否認在它的襯托下令菜式更吸引，若然將洋蔥炒至焦糖色更能帶出其獨特甜味，連小朋友都愛吃！洋蔥不一定只做配角，它亦能以主角的身分於餐桌上上演一齣好戲，以下的洋蔥食譜合集包括家常小菜及湯水，為你帶來豐富營養同時讓你一嘗洋蔥的滋味。
洋蔥4大好處
洋蔥，生吃味道辛辣；熟食味道鮮甜，兩者各有捧場客，且生吃跟熟食的營養略有不同，不管生或熟洋蔥也是含有維他命A、C、B6，葉酸，礦物質鉀、鈣， 槲皮素、硫化合物，膳食纖維，能夠為身體提供4大好處。
按圖看進食洋蔥4大好處：
+10
1. 保持心血管健康
2. 護腸胃
3. 強健骨骼
4. 控制血糖
洋蔥黃、紫、白 營養口感分別
洋蔥主要分為黃、紫、白三種顏色，不少人會根據菜式的需要而選擇不同顏色的洋蔥，如製作牛油果醬會用紫洋蔥。除了顏色不同外，各色洋蔥的營養素、口感也不盡相同，也適合不同的料理方式。台灣營養師夏子雯分享不同顏色和品種洋葱的各自營養價值。
按圖看白、黃、紫洋蔥分別及合適烹調法：
+10
揀鮮甜洋蔥貼士
烹煮美味可口的菜式前當然要學會挑購一個新鮮洋蔥！日本蔬果業界龍頭代表杉本桑先生曾在日本節目《相葉マナブ》教授鑒別美味洋蔥的重點，單靠目測及觸感便馬上可分辨更新鮮及美味的洋蔥！
按圖看鑒別美味洋蔥主要方法︰
+7
揀選鮮甜的洋蔥可以觀察或輕輕按壓它的頂部，因為頂部最易變質，頂部整齊結實，代表它較新鮮，味較鮮甜；相反若頂部軟腍凹陷，則代表它已開始變質。
洋蔥7大簡易食譜做法 — 可以和什麼一起炒？
洋蔥食譜｜洋蔥豬扒
洋蔥食譜｜洋蔥炒蛋
洋蔥食譜｜電飯煲洋蔥炊飯
洋蔥食譜｜洋蔥酥皮湯
【氣炸鍋食譜】簡易洋蔥酥皮湯 印度薄餅代替急凍酥皮方便又實惠
+1
洋蔥食譜｜洋蔥湯
【降血糖飲食】靠秘製洋葱湯88歲日本名廚治好糖尿病！（附食譜）
洋蔥食譜｜洋蔥味噌湯
【長壽湯水】日本教授推介洋蔥味噌湯 助預防糖尿病大腸癌降血糖
洋蔥食譜｜電飯煲味噌洋蔥湯
【電飯煲食譜】味噌洋蔥湯更入味2招 降血糖益腸道減疲勞7大好處
番茄食譜合集｜番茄炒蛋紅衫魚27個番茄食譜 家常菜湯水前菜小食【粟米食譜合集】護眼粟米食法多變 小食主菜中西湯水甜品一樣得【牛肉食譜合集】燒牛柳、牛丼、燉牛肋條、牛尾湯…30個美味做法芒果食譜合集｜楊芝甘露/芒果布甸/糯米糍12款甜品 集齊中西泰式【牛油果食譜】小食甜品主菜醬料樣樣得！20種牛油果食法(附食譜)蛋食譜合集｜最百變食材雞蛋料理 溏心蛋、蒸水蛋、炒蛋、燉蛋…