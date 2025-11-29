洋蔥食譜做法｜洋蔥豬扒、洋蔥湯7款簡易食譜　揀洋蔥2招要睇頂部

洋蔥，雖然常常作爲菜式中的配角，但不能否認在它的襯托下令菜式更吸引，若然將洋蔥炒至焦糖色更能帶出其獨特甜味，連小朋友都愛吃！洋蔥不一定只做配角，它亦能以主角的身分於餐桌上上演一齣好戲，以下的洋蔥食譜合集包括家常小菜及湯水，為你帶來豐富營養同時讓你一嘗洋蔥的滋味。



洋蔥4大好處

洋蔥，生吃味道辛辣；熟食味道鮮甜，兩者各有捧場客，且生吃跟熟食的營養略有不同，不管生或熟洋蔥也是含有維他命A、C、B6，葉酸，礦物質鉀、鈣， 槲皮素、硫化合物，膳食纖維，能夠為身體提供4大好處。

洋葱，生吃含大量硒元素，抗癌抗氧能力高；熟食，則能令當中的黃䣳類物質增加，抗炎有功。（mayu ken/Unsplash）

按圖看進食洋蔥4大好處：

1. 保持心血管健康

2. 護腸胃

3. 強健骨骼

4. 控制血糖



洋蔥黃、紫、白 營養口感分別

洋蔥主要分為黃、紫、白三種顏色，不少人會根據菜式的需要而選擇不同顏色的洋蔥，如製作牛油果醬會用紫洋蔥。除了顏色不同外，各色洋蔥的營養素、口感也不盡相同，也適合不同的料理方式。台灣營養師夏子雯分享不同顏色和品種洋葱的各自營養價值。

洋蔥主要分為黃、紫、白三種顏色，各色洋蔥的營養素、口感也不盡相同。（Pixabay）

按圖看白、黃、紫洋蔥分別及合適烹調法：

揀鮮甜洋蔥貼士

烹煮美味可口的菜式前當然要學會挑購一個新鮮洋蔥！日本蔬果業界龍頭代表杉本桑先生曾在日本節目《相葉マナブ》教授鑒別美味洋蔥的重點，單靠目測及觸感便馬上可分辨更新鮮及美味的洋蔥！

按圖看鑒別美味洋蔥主要方法︰

揀選鮮甜的洋蔥可以觀察或輕輕按壓它的頂部，因為頂部最易變質，頂部整齊結實，代表它較新鮮，味較鮮甜；相反若頂部軟腍凹陷，則代表它已開始變質。



洋蔥7大簡易食譜做法 — 可以和什麼一起炒？

洋蔥食譜｜洋蔥豬扒

【洋葱豬扒食譜】洋葱加豬扒滋陰潤燥 底面揼幾下鬆軟肉嫩

洋葱豬扒食譜

洋蔥食譜｜洋蔥炒蛋

【洋葱炒蛋食譜】15分鐘健康家常菜 切洋葱免流淚有秘訣

洋葱炒蛋食譜

洋蔥食譜｜電飯煲洋蔥炊飯

【降血糖飲食】電飯煲洋蔥炊飯做法 助抗癌防糖尿病血管硬化

電飯煲洋蔥炊飯食譜

洋蔥食譜｜洋蔥酥皮湯

【氣炸鍋食譜】簡易洋蔥酥皮湯 印度薄餅代替急凍酥皮方便又實惠

洋蔥酥皮湯食譜

洋蔥食譜｜洋蔥湯

【降血糖飲食】靠秘製洋葱湯88歲日本名廚治好糖尿病！（附食譜）

洋葱湯食譜

洋蔥食譜｜洋蔥味噌湯

【長壽湯水】日本教授推介洋蔥味噌湯 助預防糖尿病大腸癌降血糖

洋蔥味噌湯食譜

洋蔥食譜｜電飯煲味噌洋蔥湯

【電飯煲食譜】味噌洋蔥湯更入味2招 降血糖益腸道減疲勞7大好處