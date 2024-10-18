蔬果汁營養｜排毒抗氧化連皮帶籽才有效！飲用3秘訣蔬菜生果比例?

蔬果吃太少，小心容易生病。台灣生機飲食養生專家郭素君分享「植化素排毒養生法」，建議每天喝一杯蔬果汁補充植化素，輕鬆喝出防癌抗病力。



蔬果攝取不足 用這招輕鬆補充

根據台灣國健署調查顯示，18歲以上成人每日攝取3蔬2果比率，僅達12.9％，主要原因為現代人工作忙碌，較無時間自己準備餐點，大多選擇外食，較難攝取足夠的蔬果。

蔬果汁健康喝法（按圖看清👇👇👇）

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美國自然醫學博士、生機飲食養生專家郭素君表示，蔬菜、水果除了含有維他命、礦物質和膳食纖維，更富含數千種不同的植化素，這些營養素人體都無法自行製造，必須透過食物來補充。

植化素又有「21世紀的維他命」及「第七營養素」之稱。研究發現，植化素可以清除血液的毒素，具有抗氧化、抗發炎和防癌的效果，而不同植化素對人體也有不同的健康效果。

水果、果汁、果乾怎樣吃最好？（按圖看清👇👇👇）

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郭素君舉例，酸櫻桃富含花青素，能維持眼睛健康；紅菜頭富含甜菜素、甜菜鹼，具有很好的抗氧化功能；橄欖油富含橄欖多酚，可維持心血管健康；薑黃富含薑黃素，可抑制發炎、幫助心血管健康，建議每天喝一杯蔬果汁，即可輕鬆補充植化素，喝出防癌抗病體質。

蔬果汁健康喝法 掌握3秘訣

不過，蔬果汁怎麼喝才有效？郭素君強調，「連皮帶籽蔬果汁，這樣喝才有效」，提供蔬果汁健康3喝法：

1. 蔬菜多於水果

千萬別把蔬果汁變成果蔬汁，很多人怕菜味，但蔬果的比例差距太大，整杯只喝到水果的甜味，不利於健康，建議一杯蔬果汁中，葉菜類至少2～3種，根莖類要有3～5種。

千萬別把蔬果汁變成果蔬汁，很多人怕菜味，但蔬果的比例差距太大，整杯只喝到水果的甜味，不利於健康。（Nathan Dumlao/Unsplash）

2. 連同果皮、果肉和種子一起打

千萬別把蔬果皮及種子丟掉，果皮及種子富含營養素，尤其植化素更豐富，喝蔬果汁一定要連同果皮、果肉和種子一起打，才能攝取到最完整的植化素，也是一種全營養的概念。

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3. 加全榖雜糧

現代人多精緻飲食，建議每天必須吃全榖雜糧，全榖根莖類含有蛋白質，也富含植化素，蔬果汁加上全榖雜糧，不僅能補充營養，還可中和蔬果的寒性。

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