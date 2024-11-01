冬蟲夏草功效禁忌｜安眠益精補腎5功效　與蟲草點分？忌與2物同食

冬蟲夏草好處｜冬蟲夏草功效眾所周知，冬蟲夏草是珍貴的中草藥，對人體有益，補肺益腎，對於面對生活壓力大、身體虛弱，或秋冬轉季易引致呼吸道疾病的人有莫大幫助，不過，有5類人士需謹慎食用。而冬蟲夏草、冬蟲草、蟲草你又懂得分嗎？



召集📣養生達人😎答幾條問題✅賺888「01積分」，送您總值高達$10,000獎品🎉 分享您的養生秘訣，有機會贏走美國品牌2合1空氣清新機🎁👉按此👈

蟲草、冬蟲夏草分別

冬蟲夏草和蟲草不少人會把它們混淆，其實冬蟲夏草只是蟲草的一種。蟲草，是指由真菌培植岀來的菌絲體，據消委會資料顯示，可歸類入「蟲草屬」的生物有許多，如蛹蟲草、 涼山蟲草等，但由於冬蟲夏草的產地已實施禁挖和限挖措施，價格會會比其他蟲草高數倍至十數倍之多，以大棧專門店售價為例，一盒普通蟲草（141-180條）$6,888，一盒冬蟲夏草（141-180條）則為$26,000。

【入冬湯水食譜】養生淮山沙參蟲草花湯 防寒養腎抗手足冰冷

冬蟲夏草是什麼？

冬蟲夏草是「蟲」和「草」的複合體，既是蟲也是草，「蟲」是指鱗翅目蝙蝠蛾科的幼蟲屍體，而「草」則是麥角菌科真菌冬蟲夏草菌的子座。要在潮濕寒冷、海拔3000米以上的地方才能生長，其生長環境非常講究，海拔愈高，質量愈好。

冬蟲夏草菌須經過冬天侵入蝙蝠蛾幼蟲體吸取營分，令蟲體充滿菌絲而死，再到夏天真菌子座從蟲體頭部長出，整個過程繁複，產量少所以非常珍貴！外貌方面，冬蟲夏草的紋理清晰，腹部有明顯的四對腳。而一般的蟲草菌絲體紋理比較模糊。

冬蟲夏草是「蟲」和「草」的複合體，既是蟲也是草。（網上圖片）

【蟲草花湯水合集】補肺益腎平民補品 增抵抗力11款養生湯水食譜

冬蟲夏草功效｜補肺益腎 改善失眠5功效

冬蟲夏草味甘性温，有滋補身體的作用，以下是冬蟲夏草主要5大功效：

冬蟲夏草味甘性温，有滋補身體的作用。（網上圖片）

冬蟲夏草功效1：補肺益腎

《本草從新》和《本草衍義》也提到，冬蟲夏草有保肺、益腎之功效，通過改善肺功能，緩解肺結核（俗稱肺癆）等症狀，對肺結核患者尤其適合。

【補腎湯水合集】10款益腎家常靚湯有肉有素 改善手足冰冷抗疲勞

冬蟲夏草功效2：化痰止咳

堪稱中式維也命的冬蟲夏草，能有效地平衡和調節陰陽，對病後虛弱、久咳、痰咳、盜汗等症狀有紓緩作用。

化痰止咳湯｜寒咳熱咳分別 防氣管敏感喉嚨痕10款止咳湯水食譜

冬蟲夏草功效3：固精補腎增強性功能

《藥性論》提到，冬蟲夏草有「秘精益氣，專補命門」之功效，有固精補腎、益精壯陽的功效。

冬蟲夏草功效4：調理胃腸病

冬蟲夏草有健脾袪濕的功效，提高新陳代謝，改善腸胃功能。

【養胃飲食】遵守5大飲食原則減腸胃不適 營養師推3款護胃食物

冬蟲夏草功效5：改善失眠

冬蟲夏草能加速血液的流動，促進血液循環之餘還可以安撫失眠者的情緒，使失眠者補充營養後安神熟睡。

失眠食物｜睡前2奇異果快入睡42%！改善睡眠質素9種食物白飯杏仁

冬蟲夏草禁忌｜忌生食 高血壓中風5類人不宜

冬蟲夏草生長於草原泥土中，採挖時表面寄生無數寄生蟲的活蟲卵，只用清水清洗是無法把他們消滅。（浙江全媒體互動健康科普節目《養生大國醫》截圖）

由於冬蟲夏草生長於草原泥土中，採挖時表面寄生無數寄生蟲的活蟲卵，只用清水沖洗是無法把他們消滅，所以切忌生吃！雖然冬蟲夏草屬於上等補品，但有5類人士不宜食用，想進步還有哪些方法？

冬蟲夏草禁忌｜不宜食用人士 不宜配搭食物

冬蟲夏草禁忌｜1.高血壓人士

正常情況下，高血壓人士可進食冬蟲夏草，不過由於高血壓的情況不一，不宜亂食，食用前應詢問專業人士或醫師。高血壓人士應多吃深海魚以吸收不飽和脂肪酸（Omega-3）等。

冬蟲夏草禁忌｜2.中風患者

由於每位中風患者的體質不一，有機會帶來反效果。而且患者不適宜吃太補，應選擇營養豐富的殻物、蔬菜、水果等。

健康飲食｜防中風 心血管病得舒飲食5重點 蔬果每日宜吃多少？

冬蟲夏草禁忌｜3.風濕性關節炎患者

雖然冬蟲夏草有培補肺腎、活化免疫的功效，對於自身免疫性疾病人士，即風濕性關節炎患者，應避免食用，以免加重病情。風濕性關節炎患者宜多吃蔬果、堅果和奶製品，以吸收鈣質、維他命B雜等營養。

關節痛飲食宜忌｜潮濕易風濕關節痛 3大營養助紓緩少吃甜品湯底

冬蟲夏草禁忌｜4.兒童

由於冬蟲夏草具有雄性激素作用成分，有機會導致兒童早熟，不應隨便食用。兒童宜多吃富含維他命B雜、維他命E、胡蘿蔔素，或富膳食纖維的南瓜、有助眼睛發育的杞子等。

冬蟲夏草禁忌｜5.陰虛火旺人士

冬蟲夏草味甘性温、容易上火，惟陽虛火旺、濕熱人士宜食用甘涼食品，如百合、芝麻、蓮藕、海參、甘蔗等。

冬蟲夏草怎麼吃｜忌與蘿蔔、綠豆同食

蘿蔔會使人體的消化系統加速，而冬蟲夏草進入人體內的吸收速度非常緩慢，所以若同時進食冬蟲夏草和蘿蔔的話，蘿蔔會削弱人體對冬蟲夏草藥性的吸收。另外，冬蟲夏草是温補，綠豆屬寒性，兩者同時熬湯的話，也會削弱冬蟲夏草的藥性。

【清熱湯水食譜】綠豆薏仁湯清熱解毒 預防口罩引起脾胃濕熱暗瘡

冬蟲夏草食法｜1.冬蟲夏草水

把冬蟲夏草泡一整晚，令其藥性物質完全地溶於水中，飲完記得把冬蟲夏草吃掉。（小紅書@阿瑜滋补品分享日记）

材料：冬蟲夏草1-2條、水適量

做法：

1. 用保温杯加入熱水，燜泡冬蟲夏草一個晚上。

2. 翌日起身可空腹飲用。

冬蟲夏草食法｜2.冬蟲夏草飯

將2-3條蟲草，洗淨後直接加入飯煲，跟生米同煮，飯熟即成。

冬蟲夏草食法｜3.冬蟲夏草老鴨燉湯

冬蟲夏草老鴨燉湯營養豐富。（小紅書@一日三餐）

材料：冬蟲夏草4條、老鴨半隻、红棗4粒、杞子10粒、生薑4片、花椒5粒

做法：

1. 老鸭汆水後，加入葱薑、料酒。

2. 所有材料放進鍋中燉2小時，即成。

冬蟲夏草食法｜4. 冬蟲夏草海參瘦肉湯

海參能降血脂、提高免疫力、促進傷口愈合。（小紅書@嗨参滋养家）

材料：冬蟲夏草8條、海参1條、瑤柱6粒、瘦肉適量、杞子適量

做法：

1. 把冬蟲夏草、海参和瑤柱洗淨。瘦肉焯水。

2. 把冬蟲夏草、瑤柱、瘦肉先放入煲，煲2小時。

3. 加入海参煲1小時。

4. 放入杞子煲20分鐘左右，即成。

資訊來源：消委會