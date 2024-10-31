紫薯是芋頭嗎？紫薯勿與番茄同吃、芋頭較低卡　補鈣抗癌要點揀？

紫薯功效｜芋頭功效｜紫薯和芋頭的產季就是秋天啦！不少網民卻把紫薯和芋頭混淆，因為它們的外皮都是啡啡瘀瘀「鞋熠熠」，但其實一切開就知道是不一樣的了！紫薯、芋頭各有功效，即看下文！



紫薯和芋頭都是富含膳食纖維、熱量低的食品，但兩者功效是截然不同！

紫薯是芋頭嗎？

雖然紫薯和芋頭都是富含膳食纖維、熱量低的食品，但兩者功效是截然不同！紫薯是番薯的一種，有地瓜、紅薯、甘薯之稱，屬於旋花科族，也是根莖類蔬菜，有紫色、紅色、白色和黃色等不同顏色。我們稱的紫薯，就是「紫色的番薯」，可生食。而芋頭又稱毛芋，是天南星科芋屬的多年生草本植物，芋頭莖部也可以食用，但不可生食，而外表像是一層深啡色的外殻，硬身且帶有裂紋。

熱量：芋頭較低，一個芋頭（約100克）有107卡路里；而一個紫薯（約100克）有122卡路里。

維他命：紫薯富含維他命B6、C、E；而芋頭的維他命A和C則較多。

鈣含量：紫薯的鈣含量較高，一個紫薯（約100克）含33mg；而一個芋頭（約100克）有20mg。



紫薯功效｜護肝抗衰老6大功效

紫薯功效1：抗衰老

紫薯富含花青素，有效清除自由基，抗衰老、抗氧化。

抗衰老｜女性35歲後易變老！除按壓穴位 多吃這些食物亦能養生

紫薯功效2：保護肝臟

紫薯含有花色素苷，能有效抑制四氧化碳（CO4），由於四氧化碳（CO4）是一種極不穩定的碳氧化物，有可能對肝臟造成傷害。而紫薯可避免引起肝損傷。

紫薯的外貌確實跟芋頭有點相似，又肥又長。(網上圖片）

紫薯功效3：潤腸通便

紫薯含豐富的膳食纖維，能促進腸道蠕動，軟化腸道食物，非常適合減肥或便秘人士。

便秘解決｜先菜後肉煮飯加1種米助通便 每日30秒輕運動減腩瘦腹

紫薯功效4：增強免疫力

紫薯含有蛋白質，能有效調節人體循環和分泌功能，增強免疫力。

紫薯功效5：抗疲勞

紫薯富含硒和鐵，能有效清除自由基、抗疲勞，幫助血紅蛋白合成，對於體力勞動多的打工仔或家庭主婦也很適合。

芋頭功效｜降血壓助抗癌5大功效

紫薯煮熟後的內餡是深紫色，而煮熟後的芋頭內餡是奶白色或淡紫色。（小紅書@優優蜜薯）

芋頭功效1：提供能量和營養

芋頭含豐富碳水化合物、蛋白質、膳食纖維、維他命、礦物質，為身體帶來全面的營養。（太籠統，每種食物都有營養和帶來能量，建議，功效２降膽固醇、降血壓分拆成２點）

芋頭功效2：降膽固醇和血壓

芋頭中的可溶性纖維有助降低血液中的膽固醇濃度，減低心血管疾病的風險。而且芋頭的鉀含量高，有助穩定血壓。

降膽固醇｜30歲男頸梗醫揭膽固醇高2倍！改吃清淡1物比高油鹽更糟

芋頭功效3：抑制女性常見的患癌症狀

芋頭富含蛋白質、鈣、磷、鐵、鉀、鎂、鈉、胡蘿蔔素、維他命C，維他命B雜、皂角甙等多種成分，對人體內的結節有抑制作用，尤其是對於甲狀腺結節、子宮肌瘤、卵巢囊腫、乳線增生等女性常見症狀，避免因這些症狀而病變為癌症。

芋頭功效4：改善消化

芋頭含豐富膳食纖維，可促進腸道蠕動，緩解便秘問題，有助維持消化系統的正常功能。

消滯湯水食譜｜解滯助消化10款湯水 紓緩肚脹胃氣BBQ火鍋後清熱

芋頭功效5：保護牙齒

芋頭含有豐富氟元素，有助預防蛀牙。

芋頭怎麼挑｜外觀 手感 重量 3準則

挑戰芋頭有三個準則，分別是外觀、手感、重量。（圖片來源：photoAC）

外觀：一般芋頭都帶有根莖及泥土，紫色花紋愈多，代表芋頭愈熟，澱粉含量就更豐富，營養較高。

手感：要挑選硬身一點，輕搓是呈粉質的，蒸煮時更有芋頭香味。

重量：不能挑「最重的」，而是挑選同樣大小的芋頭中稍微重一點的那個，蒸煮時會有更香糯的口感。

紫薯禁忌｜柿子、番茄不宜同食

紫薯不宜跟杮子和蕃茄同食，否則有機會引起胃岀血、胃潰瘍、腹瀉等症狀。（圖片來源：VCG）

紫薯禁忌1：紫薯+柿子

紫薯配合柿子進食的話，容易引起胃岀血和胃潰瘍等症狀。

紫薯禁忌2：紫薯+番茄

紫薯配合番茄進食的話，會導致腹瀉。

芋頭禁忌｜不宜生食 3類人不宜

芋頭禁忌1：不宜生食

生食芋頭有機會為身體帶來不適如舌頭發麻和腸胃不適，因為芋頭中的黏液會刺激咽喉，所以必須煮熟才可食用。

芋頭禁忌2：糖尿病患者不宜進食

由於芋頭富含碳水化合物，糖尿病患者進食後有機會令血糖提高，所以避免進食。

糖尿病丨先吃菜肉再吃飯減掉18公斤降血糖！醫生教真正降血糖吃法

芋頭禁忌3：腎結石患者不宜進食

芋頭含有草酸，會增加腎結石的風險。

芋頭禁忌4：消化系統疾病患者不宜進食

由於芋頭含有豐富澱粉質和纖維素，對於消化不良、胃痛、腸胃濕熱人士來說會加劇他們症狀。

紫薯料理｜1.紫薯西米露

材料：

紫薯2條、西米50克、水150毫升、椰奶150毫升、冰糖80克

做法：

1. 煲滾水，加西米，用大火煮10分鐘，熄火加蓋焗25分鐘，將西米沖凍水後備用。

2. 紫薯用大火蒸熟，把部分切粒備用。

3. 將紫薯、水、椰奶及冰糖放入攪拌機攪成紫薯露。

4. 將紫薯露倒入鍋中，加西米及紫薯粒，用慢火煮10分鐘完成。

紫薯料理｜2.紫薯湯圓

【紫薯食譜】滋潤養顏精選10道紫薯甜品小食 清香軟糯不只蒸煮烚

材料：

+ 2

紫薯2隻 (約400克)、牛奶 40 克（室溫）、糖40克、粟粉10克、牛奶10毫升、糯米粉150克、暖水約110毫升、菜油1茶匙

做法：

1. 將紫薯以高溫蒸20分鐘至熟，趁熟壓爛成蓉。

2. 加入糖、牛油、粟粉及牛奶拌勻。

3. 將紫薯蓉搓成小球，放入雪櫃冷藏20分鐘備用。

4. 將暖水加入糯米粉，搓成生粉糰，取小部分粉糰以滾水灼熟。

5. 撈起熟粉糰，並與生粉糰搓勻，加少許菜油搓揉至光滑。

6. 將粉糰揉成長條，分成等份，每份搓圓後包入紫薯餡。

7. 煲滾水後煮湯圓至浮起，撈起湯圓放入冷水過冷河備用。

8. 將湯圓放入煮好的薑湯內滾2分鐘完成。

紫薯料理｜3.三色芋圓

材料：

+ 1

黃肉番薯150克、紫薯150克、芋頭150克、木薯粉60克（3份）、砂糖3茶匙（3份）、熱水 1-2湯匙（3份）

做法：

1. 番薯、紫薯、芋頭洗淨，各切塊。

2. 以中大火蒸15-20分鐘，盛起去皮，用叉子壓成泥。

3. 分別加入木薯粉、砂糖，慢慢加入熱水搓勻。

4. 把3組粉糰，搓成幼條狀，切小粒。

5. 煲滾熱水，分別放入芋圓煮約3分鐘至浮起。

6. 加糖水，拌煮至糖溶化後享用。

芋頭料理｜1.芋頭燜排骨

【芋頭燜排骨食譜】佐飯一流暖笠笠小菜 2招令芋頭汁更香更滑！

材料：

+ 1

排骨250克、芋頭半個、蒜2瓣、乾葱3粒、酒1茶匙、水適量、鹽1茶匙、糖1茶匙、椰奶100毫升、花奶3湯匙

排骨醃料：

鹽半茶匙、胡椒粉少許、糖半茶匙、生抽1茶匙、生粉1茶匙、油1茶匙

做法：

1. 芋頭去皮、切粒和洗淨，蒜去衣，乾蔥切片。

2. 排骨洗淨瀝乾，放入醃料拌勻，醃20分鐘或以上。

3. 鑊燒熱下油，中火煎封排骨，再加蒜頭和乾蔥炒勻至釋出香味，下酒和芋頭炒勻。

4. 加水至剛好蓋過食材，下鹽和糖，加蓋並以小火燜8至10分鐘。

5. 燘好後轉中火收汁，加入一半椰奶。

6. 見椰汁變稠身後，加入其餘椰奶及花奶，拌勻即成。

芋頭料理｜2. 芋頭排骨粥

材料：

芋頭排骨粥簡單美味。（小紅書@桃子禾）

芋頭150克、乾香菇3朵、乾蝦米少許、排骨200克、油蔥酥少許、生米一小碗、芹菜碎適量、胡椒少許、鹽適量

做法：

1. 芋頭切小塊、米洗好、乾香菇泡發，備用。

2. 排骨汆燙去血水備用。

3. 蝦米爆香，加入排骨略拌炒到有香味。

4. 加8碗水、放入生米進去熬煮到熟。

5. 加芋頭塊續煮10分鐘鬆軟即可。

6. 加油蔥酥增加香氣。

7. 放入芹菜末、鹽調味、加胡椒粉即可。

芋頭料理｜3. 芋頭西米露

材料：

西米露是港式經典糖水之一。（資料圖片）

芋頭350克、西米露70克、砂糖適量、忌廉適量

做法：

1. 芋頭切塊蒸10分鐘，搗成泥，加水煮成濃稠狀。

2. 西谷露用小火煮8分鐘，把中心煮透。

3. 把西米露加到芋泥中，加砂糖、忌廉即可食用。