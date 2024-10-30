白花蛇舌草功效｜降血糖紓緩癌病症狀6功效　3類人不宜＋抗癌湯水

蛇舌草功效｜蛇舌草又名白花蛇舌草（Hedyotis diffusa Wilid）它的功效中最為人熟悉的，必定是抗癌、防癌，除了有助抑制腫瘤，蛇舌草還具清熱解毒、降血糖等功效，但有3類人忌用！



白花蛇舌草功效｜性寒味苦如蛇舌

蛇舌草或白花蛇舌草又名龍吐珠、半須草，是近代備受關注的中草藥，性寒味苦。它在夏季生長、秋冬季採收，屬於秋冬當季的植物。它生長於田埂溝邊，半個月內便會開出白色花朵再結籽，其型態婉如一條蛇，故又名白花蛇舌草。

白花蛇舌草功效｜助抗癌 降血糖 6大功效

白花蛇舌草功效1：助抑制肺癌 肝癌 乳癌 腸癌 前列腺癌

根據台灣新北市藥師公會指，蛇舌草可抑制腫瘤對周邊的入侵及轉移，配合半枝蓮沖泡，有助緩和癌症病情。據許慧玲醫師於譽豐中醫診療中心的文章提及，對白花蛇舌草進行研究，在白花蛇舌草氯仿提取部分的化學成分中，β-穀甾醇、山奈酚、槲皮素等是很多抗癌方劑中的重要成分，有研究指蛇舌草尤其對於肺癌、胃癌、肝癌、乳腺癌、腸癌、前列腺癌等有一定的抑制作用。

白花蛇舌草功效2：降血糖

蛇舌草能促進胰島素的分泌和利用，有助降血糖，特別是對第2型糖尿病患者有預防和輔助效果。第2型糖尿病與遺傳、不良飲食習慣、肥胖及缺乏運動等因素有關，患者身體對胰島素抗拒因而令肝臟、肌肉和脂肪等無法正常處理血糖。（第1型糖尿病患者與遺傳和基因有關，因免疫系統破壞製造胰島素的細胞，導致胰島素無法正常分泌。）

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蛇舌草可清熱解毒，紓緩咽痛、口舌生瘡等問題，可單獨使用，也可配合其他中藥藥材作食療。（Photo AC）

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白花蛇舌草功效3：清熱解毒

蛇舌草具有清熱解毒功效，有助紓緩熱病症狀，如發燒、咽痛、口舌生瘡、口腔潰瘍等。可單一使用，亦可配合其他中藥藥材作食療，以增強清熱解毒的效果。

白花蛇舌草功效4：潤肺止咳

蛇舌草具有潤肺止咳的功效，能有效緩解支氣管炎、慢性咳嗽等疾病所引致的咳嗽。

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白花蛇舌草功效5：抗炎鎮痛 紓緩濕疹

蛇舌草具有抗炎鎮痛作用，可紓緩濕疹、骨傷、肌肉疼痛等不適。

白花蛇舌草功效6：去水腫

蛇舌草有利尿消腫功效，能去水腫，可單獨使用，也可配合茯苓，以增強利尿消腫效果。

白花蛇挑選方法｜宜選全草無雜質

根據蔬菜統營處資訊顯示，選購蛇舌草時，可選擇乾淨無雜質、全草模樣的最佳。

白花蛇舌草禁忌｜3類人士不宜

白花蛇舌草不宜人士1：體質虛弱者

蛇舌草屬於寒性藥物，長者和孕婦應謹慎使用，以免影響身體機能。

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白花蛇舌草不宜人士2：過敏體質者

過敏體質者對某些藥物可能存在過敏反應，食用蛇舌草前應先了解自己的身體狀況，避免岀現過敏症狀。

白花蛇舌草不宜人士3：兒童

兒童處於生長發育階段，機體免疫力較弱，食用蛇舌草時需謹慎。

白花蛇舌草配搭｜3款配搭加強功效

白花蛇舌草配搭1：蛇舌草+金銀花

蛇舌草加上適量的金銀花，適合於熱性感冒、喉嚨痛、急慢性咽炎等症，具有清熱解毒、散風利喉的作用。金銀花功效｜清熱解毒降血壓4功效7類人不宜 2款消暑生津茶推介

蛇舌草加上適量的金銀花，適合於熱性感冒、喉嚨痛、急慢性咽炎等症。（小紅書@索菲）

白花蛇舌草配搭2：蛇舌草+菊花

蛇舌草搭配菊花，適用於因熱病等導致的口乾、喉嚨乾澀、口舌生瘡等症状，能有效解毒清熱、潤肺止咳、解渴等功效，隨意加入菊花即可。菊花功效｜治感冒乾咳助防癌菊花茶5功效 1飲法易肚瀉 5類人不宜

加入菊花有助舒緩因熱病等導致的口乾、喉嚨乾澀、口舌生瘡等症状。（小紅書@沈之問）

白花蛇舌草配搭3：蛇舌草+苦瓜

適量地加入苦瓜，非常適用於高血糖、糖尿病等症，能有效降糖、減少胰島素阻抗、提高胰島素敏感等作用。補鈣貼士｜常吃苦瓜易骨質疏鬆？營養師解析3類人不宜8食物助補鈣

蛇舌草加入適量苦瓜，非常適用於高血糖、糖尿病等症狀。（小紅書@醒寶兒）

白花蛇舌草煲咩好｜食譜1：蛇舌草水

功效：治療胃炎

材料：蛇舌草50克、元胡索10克、水250-300毫升

做法：所有材料加入水，煲滾後煎30分鐘即成。

白花蛇舌草煲咩好｜食譜2：猴頭蛇舌草湯

功效：紓緩癌病症狀。北京普康中醫醫院腫瘤臨床專家李忠教授在社交媒體中提及，猴頭蛇舌草湯是非常適合癌症患者經常飲用，緩和癌症病情。

猴頭菇富含蛋白質、氨基酸等營養，跟蛇舌草配上，有助緩和癌症病情。（小紅書@鮮珥家）

材料：蛇舌草50克、猴頭菇50克、藤梨根50克、水適量

做法：

1. 所有材料洗淨，猴頭菇用熱水煲30分鐘。

2. 取岀猴頭菇後剪去根部，用清水洗淨，再用温水泡發至軟身。

3. 所有材料一同放進鍋裏，加入清水煲20分鐘，即成。