萬聖節食譜｜紅筋眼球/吸血齒/魔爪7款小吃簡易做法　萬聖節由來?

萬聖節將至，是時候約一班朋友在家派對！自製搞怪小食當然少不了，以下推介7款食譜，簡單易整又應節，最快15分鐘搞掂！即看下文！



萬聖節由來｜扮鬼怪嚇退惡靈

萬聖節（Halloween）是在每年的10月31日，被視為西方的鬼節，大家為了應節會穿上古怪驚嚇的服飾扮鬼扮馬，是個狂歡盡興的日子。但萬聖節的由來，是起源於古老的凱爾特節日「薩溫節」。相傳這一天陰陽兩界最為接近，亡靈會趁機返回人間。人們為了驅趕邪靈，會燃點南瓜燈、扮成鬼怪模樣，嚇退惡靈。

不過，惡靈可能會偷偷地隱藏在美食之中，嚇你一個措手不及......

萬聖節食譜【1】杏仁手指曲奇

手指曲奇跟一般曲奇無異，只是形狀上稍為下工夫，揑造成又瘦又長的手指。不過要鬆脆可口不易折斷，最好別做軟曲奇！大家可以把麵糰搓好後，先放雪櫃冷藏半小時或以上，才搓成手指型烤焗，岀來的效果會較堅挺。

杏仁手指曲奇食譜

材料：

麵粉330克

梳打粉1/2茶匙

鹽1/2茶匙

牛油150克（已溶）

砂糖150克

蛋1隻

蛋黃1隻

呍呢嗱香油2茶匙

杏仁適量

做法：

1. 把牛油、糖、雞蛋、蛋黃、呍呢嗱香油拌勻。

2. 麵粉加入梳打粉、鹽混合。

3. 把混合麵粉與牛油蛋液拌勻，以電動打蛋器慢速攪拌。

4. 麵糰搓成圓條狀，以保鮮紙包裹，放雪櫃冷藏半小時或以上。

5. 將麵糰分成小份，搓成小手指形，放在已鋪牛油紙的焗盤上。

6. 加杏仁作指甲，以牙籤劃上皺紋，放入已預熱攝氏180度焗爐，焗20分鐘即成。

麵糰為什麼要先冷藏？

不是所有曲奇麵糰都需冷藏，只是若麵糰的牛油含量較高，在常溫下較軟，加上手的熱力，不易搓成型，冷藏後可避免這情況。牛油凝固後，減慢溶化速度，放進焗爐烤焗時，不易令麵糰快速擴散瀉開，使焗後變型。

萬聖節食譜【2】吸血鬼牙齒曲奇

新奇又搞怪的一副萬聖節假牙一點也不難做！15分鐘內就能完成！

五樣材料便能完成的萬聖節假牙！（小紅書@尋找桃花島）

材料（1件）：

朱古力曲奇餅乾一塊

芝士片半塊

香草糖霜適量

紅色素適量

棉花糖約6-8粒

做法：

1. 把朱古力曲奇餅乾分半。

2. 紅色素和香草糖霜拌勻成紅色糖霜。

3. 在兩邊曲奇上塗滿紅色糖霜。

4. 一半曲奇的半圓邊鋪滿棉花糖，另一半曲奇蓋上。

5. 把芝士片切成三角形做虎牙。

萬聖節食譜【3】南瓜盅意粉

南瓜除了做成西湯、中湯、小菜、糖水之類，也常用於製作精巧可愛的意粉，南瓜盅造型最有趣，一個迷你小南瓜，入面是意粉餡，是萬聖節的應節菜式。

精巧可愛的南瓜盅意粉。(小紅書@願菇凉很愛吃）

材料：

小南瓜1個

意粉約100克

罐頭茄醬半罐

紅蘿蔔一條（自由選用）

做法：

1. 將南瓜和紅蘿蔔（如使用）洗淨。

2. 把南瓜蒸10分鐘後，用刀子隨意刻岀鬼臉，切掉頂部，挖出南瓜肉。

3. 水滾後放意粉煮軟備用。

4. 把罐頭茄醬加熱，倒入煮軟後的意粉拌匀。

5. 意粉倒進南瓜盅內完成。如想擺盤更精緻，可把紅蘿蔔切片後𠝹成不同怪異形狀。

萬聖節食譜【4】紅筋眼球奶凍

紅筋眼球奶凍夠嚇人！（小紅書@達人兔）

材料（4個份量）：

牛奶500毫升

白糖10-20克

白涼粉50克

綠色素少量

紅色素少量

朱古力醬少量

士多啤梨果醬少量

工具：圓形球模具

做法：

1. 先把牛奶、白糖、白涼粉拌勻然後煮到沸騰。

2. 倒入圓形球模具後蓋上模具蓋或保鮮紙以室温凝固1小時。

3. 1小時後脱模放在碟上，在球上畫一圈綠色素，圈內填滿朱古力醬。

4. 士多啤梨果醬塗在碟邊，並用紅色素畫上紅筋即可。

萬聖節食譜【5】木乃伊脆皮腸

木乃伊脆皮腸的做法簡單。（小紅書@樂之餅乾）

材料：

酥皮1塊

牛奶2湯匙

脆皮腸14條

蛋黃2個

胡椒粒適量

做法：

酥皮從雪櫃取岀，放軟便可，毋須完全解凍。（小紅書@龍風烘焙用品）

1. 酥皮和脆皮腸從雪櫃取岀放軟。

2.酥皮切成長條，纏繞在脆皮腸上，備用。

3. 蛋黃放入碗中加入牛奶拌勻，塗在酥皮上，用胡椒粒貼上作為木乃伊的眼睛。

4. 放入已預熱至攝氏175度焗爐，焗10-15分鐘即可。

萬聖節食譜【6】蜘蛛OREO

萬聖節除了聯想到蜘蛛網，一隻蜘蛛也是非常應景。（小紅書@Beryl 816甜可可）

材料（１件）：

OREO餅乾1塊

朱古力百力滋3-4條

做法：

1. 從包裝取岀1塊OREO和3條百力滋。

2. 把3條百力滋截斷、不要餅乾位置，以符合該蜘蛛比例。

3. 刮掉OREO的忌廉作為眼白，餅碎做眼珠。

4. 6條百力滋各插在OREO兩邊，成為3對腳即可。

萬聖節食譜【7】芝士巫婆掃把

巫婆掃把。（小紅書@微胖野菊花）

材料（1件）：

片裝芝士半片

原味百力滋一條

青葱半條

做法：

芝士片切半後，在邊位𠝹條狀。（小紅書@微胖野菊花）

1. 從包裝取岀芝士片，切半後在邊位𠝹條狀。

2. 百力滋截斷一半。

3. 芝士圍繞著百力滋。

4. 把青葱切絲後圍著百力滋和芝士碎的接口住，做掃把頭，完成。

