萬聖節食譜｜紅筋眼球/吸血齒/魔爪7款小吃簡易做法 萬聖節由來?
萬聖節將至，是時候約一班朋友在家派對！自製搞怪小食當然少不了，以下推介7款食譜，簡單易整又應節，最快15分鐘搞掂！即看下文！
萬聖節由來｜扮鬼怪嚇退惡靈
萬聖節（Halloween）是在每年的10月31日，被視為西方的鬼節，大家為了應節會穿上古怪驚嚇的服飾扮鬼扮馬，是個狂歡盡興的日子。但萬聖節的由來，是起源於古老的凱爾特節日「薩溫節」。相傳這一天陰陽兩界最為接近，亡靈會趁機返回人間。人們為了驅趕邪靈，會燃點南瓜燈、扮成鬼怪模樣，嚇退惡靈。
不過，惡靈可能會偷偷地隱藏在美食之中，嚇你一個措手不及......
萬聖節食譜【1】杏仁手指曲奇
手指曲奇跟一般曲奇無異，只是形狀上稍為下工夫，揑造成又瘦又長的手指。不過要鬆脆可口不易折斷，最好別做軟曲奇！大家可以把麵糰搓好後，先放雪櫃冷藏半小時或以上，才搓成手指型烤焗，岀來的效果會較堅挺。
材料：
麵粉330克
梳打粉1/2茶匙
鹽1/2茶匙
牛油150克（已溶）
砂糖150克
蛋1隻
蛋黃1隻
呍呢嗱香油2茶匙
杏仁適量
做法：
1. 把牛油、糖、雞蛋、蛋黃、呍呢嗱香油拌勻。
2. 麵粉加入梳打粉、鹽混合。
3. 把混合麵粉與牛油蛋液拌勻，以電動打蛋器慢速攪拌。
4. 麵糰搓成圓條狀，以保鮮紙包裹，放雪櫃冷藏半小時或以上。
5. 將麵糰分成小份，搓成小手指形，放在已鋪牛油紙的焗盤上。
6. 加杏仁作指甲，以牙籤劃上皺紋，放入已預熱攝氏180度焗爐，焗20分鐘即成。
麵糰為什麼要先冷藏？
不是所有曲奇麵糰都需冷藏，只是若麵糰的牛油含量較高，在常溫下較軟，加上手的熱力，不易搓成型，冷藏後可避免這情況。牛油凝固後，減慢溶化速度，放進焗爐烤焗時，不易令麵糰快速擴散瀉開，使焗後變型。
萬聖節食譜【2】吸血鬼牙齒曲奇
新奇又搞怪的一副萬聖節假牙一點也不難做！15分鐘內就能完成！
材料（1件）：
朱古力曲奇餅乾一塊
芝士片半塊
香草糖霜適量
紅色素適量
棉花糖約6-8粒
做法：
1. 把朱古力曲奇餅乾分半。
2. 紅色素和香草糖霜拌勻成紅色糖霜。
3. 在兩邊曲奇上塗滿紅色糖霜。
4. 一半曲奇的半圓邊鋪滿棉花糖，另一半曲奇蓋上。
5. 把芝士片切成三角形做虎牙。
萬聖節食譜【3】南瓜盅意粉
南瓜除了做成西湯、中湯、小菜、糖水之類，也常用於製作精巧可愛的意粉，南瓜盅造型最有趣，一個迷你小南瓜，入面是意粉餡，是萬聖節的應節菜式。
材料：
小南瓜1個
意粉約100克
罐頭茄醬半罐
紅蘿蔔一條（自由選用）
做法：
1. 將南瓜和紅蘿蔔（如使用）洗淨。
2. 把南瓜蒸10分鐘後，用刀子隨意刻岀鬼臉，切掉頂部，挖出南瓜肉。
3. 水滾後放意粉煮軟備用。
4. 把罐頭茄醬加熱，倒入煮軟後的意粉拌匀。
5. 意粉倒進南瓜盅內完成。如想擺盤更精緻，可把紅蘿蔔切片後𠝹成不同怪異形狀。
萬聖節食譜【4】紅筋眼球奶凍
材料（4個份量）：
牛奶500毫升
白糖10-20克
白涼粉50克
綠色素少量
紅色素少量
朱古力醬少量
士多啤梨果醬少量
工具：圓形球模具
做法：
1. 先把牛奶、白糖、白涼粉拌勻然後煮到沸騰。
2. 倒入圓形球模具後蓋上模具蓋或保鮮紙以室温凝固1小時。
3. 1小時後脱模放在碟上，在球上畫一圈綠色素，圈內填滿朱古力醬。
4. 士多啤梨果醬塗在碟邊，並用紅色素畫上紅筋即可。
萬聖節食譜【5】木乃伊脆皮腸
材料：
酥皮1塊
牛奶2湯匙
脆皮腸14條
蛋黃2個
胡椒粒適量
做法：
1. 酥皮和脆皮腸從雪櫃取岀放軟。
2.酥皮切成長條，纏繞在脆皮腸上，備用。
3. 蛋黃放入碗中加入牛奶拌勻，塗在酥皮上，用胡椒粒貼上作為木乃伊的眼睛。
4. 放入已預熱至攝氏175度焗爐，焗10-15分鐘即可。
萬聖節食譜【6】蜘蛛OREO
材料（１件）：
OREO餅乾1塊
朱古力百力滋3-4條
做法：
1. 從包裝取岀1塊OREO和3條百力滋。
2. 把3條百力滋截斷、不要餅乾位置，以符合該蜘蛛比例。
3. 刮掉OREO的忌廉作為眼白，餅碎做眼珠。
4. 6條百力滋各插在OREO兩邊，成為3對腳即可。
萬聖節食譜【7】芝士巫婆掃把
材料（1件）：
片裝芝士半片
原味百力滋一條
青葱半條
做法：
1. 從包裝取岀芝士片，切半後在邊位𠝹條狀。
2. 百力滋截斷一半。
3. 芝士圍繞著百力滋。
4. 把青葱切絲後圍著百力滋和芝士碎的接口住，做掃把頭，完成。