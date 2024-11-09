蘋果營養｜30種抗癌蔬果推介蘋果排第1　抗衰老防骨質疏鬆7大功效

蘋果是一年四季都常見的水果，不但香甜可口，還具有許多營養成分，台灣營養師吳欣陵就分享了蘋果所含的7大營養素，有抗發炎、幫助排便、延緩身體老化等功效，且把握2個時間點吃最好。



專家曝1水果抗癌效果最強「血糖血壓通通穩下來」

吳欣陵在Facebook發文表示，常聽見有人說「一天一蘋果，醫生遠離我」，就知道蘋果的營養功效比我們想像得更加豐富，她盤點了內含的7大營養素，讓民眾更加認識，也提醒，即便再好的食物，若是吃過量仍可能造成肥胖和身體負荷，因此務必要適量。

台灣營養師吳欣陵就分享了蘋果所含的7大營養素，有抗發炎、幫助排便、延緩身體老化等功效，且把握2個時間點吃最好。（Isabella Fischer/Unsplash）

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蘋果的營養功效

1、β-胡蘿蔔素：具抗氧化功效，可於體內轉化成維他命A。

2、維他命C：提升免疫力、幫助膠原蛋白生成。

3、維他命E：促進賀爾蒙分泌、抗氧化。

4、枸緣酸：俗稱檸檬酸，能提升代謝、幫助排便。

5、蘋果酸：抗氧化、抗老化。

6、懈皮素：抗氧化、抗發炎、抗病毒，以及免疫調節活性。

7、茄紅素：減少身體被自由基傷害，延緩身體老化。



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根據台灣癌症基金會指出，蘋果在美國癌症學會推廣的30種抗癌蔬果中排名第一，還有「果中之王」的別稱，其中豐富的植物性凝血素，對防癌抗癌有重大功用；蘋果纖維中的果膠，還能清除腸道有害物質而擊退致癌物質，可預防大腸癌之形成；此外，多吃蘋果可以補充鈣、鎂等礦物質，預防骨質疏鬆。

資料也顯示，蘋果選在2個時間吃效果最好，首先是早餐時間，吃蘋果可以多吸收磷質，用腦工作者、血壓有問題者適合於此時吃；第二是傍晚四點多，這時可有助於調節血糖，同時協助排便順暢。

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此外，依據台灣《早安健康》報導，美國俄亥俄州大學曾進行一項研究，找來51名40歲至60歲的健康民眾並分為3組，分別吃下不同東西，觀察體內壞膽固醇變化，結果發現一個月後，每天吃一顆蘋果的人，體內壞膽固醇降低40％。

每天吃下「含蘋果萃取多酚成分」營養補給品的人，壞膽固醇也有降低，但效果不如直接吃蘋果；每天吃下安慰劑的人則是壞膽固醇沒有增加，卻也沒有減少。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：不是藍莓！專家曝1水果抗癌效果最強「一個月降40％壞膽固醇」，還能抗發炎解便秘】

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