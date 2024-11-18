補腦飲食｜換季易頭腦不清？中醫推5食材+吃法補氣血活化腦細胞

剛考完試又換季，總讓人感覺昏昏沉沉又頭腦混沌，不如多吃點「補腦食物」來提神醒腦。



中醫師表示，想要補腦，可多攝取5種對大腦健康有益的食材，每種都有獨特的營養價值和功效。

5種對大腦健康有益食材（按圖了解👇👇👇）

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「核桃」富含Omega-3 脂肪酸

台灣中醫師艾莉絲指出，「以形補形」的養生觀念深植人心，而核桃的果肉褶皺形狀與大腦的左右半球相似，讓許多人相信食用核桃能夠「補腦」。但核桃之所以能補腦，是因為核桃中含有大量的Omega-3脂肪酸，能促進腦細胞活化。

「龍眼乾」可養血安神健脾補腦

艾莉絲表示，針對因氣血不足導致記憶力下降和精神疲倦的人，龍眼乾是個不錯的選擇。龍眼乾具有養血安神、健脾補腦的作用，從西醫觀點來看，龍眼乾富含葡萄糖、維他命和礦物質，能夠提供腦部能量，改善腦功能。平時可以用龍眼乾煮水或加在湯裡，或者與紅棗一起煮粥，既滋補又能幫助睡眠。

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「枸杞子」是中醫補腦良方

艾莉絲提到，枸杞子是中醫的補腦良方之一，特別是對於補肝腎、益精血有顯著效果。從西醫角度看，枸杞中的天然抗氧化劑可以保護腦細胞，增強記憶力和認知功能，對於中老年人來說也是非常好的養生食物。可以沖泡枸杞茶，或將枸杞加入湯、粥中，不僅能補腦，還能增強免疫力，保持身體健康。

「紅棗」補氣養血益腦力

艾莉絲說明，紅棗具有補氣養血的作用，而氣血充足是大腦健康的基礎。紅棗富含鐵和維他命C，有助於促進血液循環，為大腦提供更多的氧氣和營養，從而改善腦部的運作。紅棗可以泡茶、煮粥，或者作為日常的零食來食用，都能夠有效補充氣血，增強腦力。

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「鯉魚湯」能健脾補腦

艾莉絲提醒，鯉魚有「健脾補腦」的功效，不僅含有優質蛋白質和脂肪酸，能夠增強腦細胞的活力，促進智力發展，特別是針對脾胃虛弱、記憶力下降的人群，鯉魚湯是很好的補腦湯品。可以將鯉魚煮成湯，搭配紅棗、枸杞等補品一起食用，效果更佳。

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