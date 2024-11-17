關節痛飲食｜秋冬易關節痛！醫推4食材秋葵栗子護關節減骨質流失

時序進入秋冬，早晚溫差也開始加大，許多人開始感到關節痠痛、僵硬緊繃等不適。



醫師指出，除了適時進行熱敷、伸展活動來紓緩不適外，在秋季不妨多攝取4種食材，透過均衡飲食來保養關節骨骼健康。

吃4食材保養關節骨骼健康（按圖看清👇👇👇）

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「秋葵」富含鈣質和維他命K

台灣骨科醫師陳鈺泓指出，秋葵無論是煮湯還是涼拌都美味可口，小小一根的秋葵就含有豐富的鈣質和維他命K，這些都是維持關節骨骼健康不可或缺的營養成分。所以多吃秋葵不僅有助於強化骨骼結構，還能預防骨質疏鬆發生。

「栗子」富含礦物質促進骨骼健康

陳鈺泓表示，秋天來上一包熱呼呼的糖炒栗子，最令人回味無窮！不僅栗子中富含鉀、鎂、磷及維他命C等多種營養素，能夠幫助骨骼新陳代謝，促進肌肉和骨骼的協同作用，其中鎂和磷這兩種礦物質，可以有效提升骨密度及強化骨骼。

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「南瓜」含有β-胡蘿蔔素 保護關節軟骨

陳鈺泓提到，南瓜是秋季常見的新鮮食材，不僅美味還十分營養，而南瓜本身富含β-胡蘿蔔素，除了擁有良好的抗氧化能力外，還能轉化為維他命A，對於關節軟骨健康非常重要。此外，南瓜還含有高含量的鎂和鉀，有助於維持骨骼密度，減少骨質流失。

「牛油果」含Omega-3脂肪酸 能潤滑關節

陳鈺泓說明，牛油果是一種相當健康的脂肪來源，富含Omega-3脂肪酸，對於減少關節發炎、潤滑關節有很好的效果。且牛油果還含有維他命K、葉酸和鉀等成分，有助於人體的鈣吸收，促進骨骼健康。

▼牛油果營養（按圖看清👇👇👇）

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