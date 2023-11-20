養生飲食｜網友熱議秋季進補8食材蘋果第2！冠軍果肉止咳、葉補腦

隨著秋天的來臨，氣溫也隨著時間逐漸下降，在這樣涼涼的天裡，許多人想透過各種食材強化身體機能，抵禦天氣轉涼帶來的問題，因此我們就針對「秋季食補」相關話題進行觀測，一起來看看網友最愛的秋季進補食材有哪些！



台灣《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近1年內「秋季食補」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的秋季進補食材排行。

網友熱議Top 8秋季進補食材（按圖看清👇👇👇）

+ 4

銀杏果化痰止咳 秋季進補食材聲量最高

觀察近1年內網友針對「秋季食補」相關話題的討論，發現「銀杏」為受到最多熱議的秋季進補食材。銀杏能夠「補腦」的功效廣為人知，但其實能夠補腦的為「銀杏葉」，而銀杏的種子「銀杏果」（又稱白果）則有「化痰止咳、舒緩哮喘」的功效，因此每到乾燥的秋季，許多人身體就會出現「秋燥」情形，亦即身體出現缺水乾燥的現象，中醫師便推薦可食用「百合、川貝、白果、杏仁、麥冬、玉竹」等養陰潤燥的藥材。同時，也有醫師提到若有久咳不癒的狀況，也可以「以白果、杏仁調養」，幫助補中益氣，加速身體復元。

相關文章：失智症飲食｜銀杏延緩腦退化？醫生破解謠言5類食物傷腦少吃為妙👇👇👇

+ 8

蘋果「潤肺生津」秋天必吃食材！這些水果也上榜

「蘋果」也是秋天必吃食材！許多人在秋天會出現皮膚缺水、乾癢的情形，此時便可以利用蘋果「潤肺生津」的功效，幫助人體補充水分，減緩秋季所發生的乾燥問題。就有中醫師指出此時可補充一些「滋陰湯水」，提到「蘋果梨子無花果豬骨湯」，當中包含蘋果及梨子等食材，能夠幫助「滋陰潤肺、健脾補腎」，是秋季養生的好料理。此外，「南瓜」同樣是秋季必吃的食材。南瓜屬於「溫性瓜類」，適合脾胃虛寒的族群用以「消痰止咳」，也是相當適合秋季進補的食材。

6種水果不能空腹吃（按圖看清👇👇👇）

+ 8

相關文章：水果冷知識｜空肚食荔枝易血糖飆升 營養師揭6水果不宜早餐吃！

你時常感覺身體虛弱、氣溫一下降就生病嗎？今年秋天不妨參考以上網友提到的各種進補食材，在涼爽的秋季裡吃些保養身體的健康食材，趁機保健身體機能，準備迎接新的一年吧！

延伸閱讀：

洋蔥、蘋果及生薑煮湯可防病？ 食藥署、營養師秒打臉

飽受文明病困擾？補對營養很重要 10大保健需求1次看

【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」