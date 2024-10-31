萬聖節南瓜｜抗氧化護前列腺！營養師解南瓜3大迷思勿與菠菜同食?

來到萬聖節，南瓜成為節慶主角，不僅為裝飾角色，也是一種富含營養的食材，對健康大有益處。營養師表示，南瓜是一種適合各年齡層的健康食材，適量食用南瓜不僅有助於營養均衡，更能預防疾病。



台灣台北慈濟醫院梁恩綺營養師表示，許多民眾會誤以為南瓜是蔬菜類，但它實際上屬於「未精製的全穀雜糧類」，即保留了原始型態的天然食物，不同於麵包、白飯等精緻澱粉。

▼食用南瓜5大好處（按圖看清👇👇👇）

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南瓜果肉主要營養成分為碳水化合物，並富含β-胡蘿蔔素、維他命A、C、E、鉀離子及膳食纖維等多種營養素，有助於抗氧化、維護視力並促進腸胃健康。此外，南瓜子含有鎂及鋅兩種營養素，有助於睡眠品質、神經穩定，對於男性的攝護腺（前列腺）健康有益。

按圖看常見的南瓜品種及相應的烹調方法👇👇👇：

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不過，台灣梁恩綺營養師提醒，雖然南瓜的營養價值豐富，仍需要注意適當的攝取量。南瓜果肉建議可以與白飯或麵做替換，若過量攝取，會因為過量的澱粉攝取而造成肥胖並引發代謝症候群等問題。而屬於油脂類的南瓜子，每日攝取量建議15公克（約30-40顆）為宜，以免因攝入過多導致體重增加、血脂升高。

南瓜果肉建議可以與白飯或麵做替換，若過量攝取，會因為過量的澱粉攝取而造成肥胖並引發代謝症候群等問題。（資料圖片）

另外，關於坊間流傳「南瓜不宜與菠菜、油菜、辣椒等一起食用」的說法，梁恩綺營養師指出，這種迷思源於南瓜含有一種分解維他命C的酶，擔心會破壞其他食材的營養價值，她解釋：「南瓜中的維他命C分解酶在在加熱過程中易被破壞，因此，其實影響其他食材的營養成分及吸收是有限的。另外，也有說法認為醋會破壞南瓜的營養價值，這也是不正確的，醋與南瓜一起食用並不會影響營養成分，民眾均可放心搭配。」

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在萬聖節氣氛濃厚的當下，南瓜無疑是最應景的健康食材，梁恩綺營養師提醒，長時間存放會使南瓜的水分流失，影響甜度與口感；另外，因瓜囊會催熟南瓜，因此切開後的南瓜則建議先去除內部瓜囊及種子，再用保鮮膜包住切口，於冷藏中儲存，避免南瓜過熟而失去原本的風味，且應盡快食用完畢。

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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

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