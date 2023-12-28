冬季抽筋｜寒冷天氣長者半夜抽筋機率高2倍！多吃10食物預防抽筋

冬天天氣寒冷，不少長者就會懶得郁動，導致血液循環變差，容易出現四肢冰冷及腳部麻痺，或在半夜或睡覺時出現抽筋狀況。長者可以做什麼來預防夜間抽筋呢？



長者少郁動再加上冬天血液循環變差，容易飽受半夜腿抽筋所苦。（網上圖）

長者血管疾病導致血液循環差 凌晨抽筋較常見

台灣嘉義基督教醫院鄭雅綺醫生指出，冬天天氣轉冷，長者少郁動再加上冬天血液循環變差，容易飽受半夜腿抽筋所苦，不但會大大影響睡眠質素，在天氣嚴寒的日子，夜間腿抽筋的情況會更頻繁。

夜間腿抽筋最常見的是小腿腓腸肌突發性或不經意的收縮，肌肉產生糾結及僵硬的劇烈疼痛感，這種不適感大約維持數秒至十多分鐘，患者可能會無法移動或從睡夢中痛醒。

多做拉筋運動或熱敷來預防抽筋。（網上圖片）

多做拉筋運動或熱敷來預防抽筋

鄭雅綺醫生指，促進血液循環是預防抽筋最有效的方法，可用熱敷或泡腳20分鐘，並配合按摩來紓緩腳部肌肉。睡覺時最好穿長褲及襪子防寒，或是睡覺時在小腿部加蓋上毯子加強保暖。另外，可以做一些拉筋運動，如雙手推牆壁，同時下肢弓箭步拉筋，伸展小腿肌約15至30秒後，再換另一隻腳做，將有助預防腿抽筋。

多做拉筋運動或熱敷來預防抽筋。（台大醫院新竹分院圖片）

缺乏這4種營養素易抽筋 多吃10種食物預防

長者引發肌肉抽筋有許多可能，常見的原因包括：肌肉使用過度、代謝失調、脫水、經痛等，除此之外，某些營養素的缺乏也可能導致容易抽筋，例如：鈉質、鉀質、鈣質及鎂質。

按下圖看10大超級食物防抽筋：

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10大超級食物防抽筋

1）香蕉

要預防抽筋，大家第1個想到的食物肯定是香蕉。香蕉除了含有鉀質外，香蕉還含有鎂質和鈣質，再加上香蕉食用方便。



2）番薯

番薯的鈣含量還是香蕉的6倍，而薯仔和南瓜則含有大量的水分，能避免因脫水造成的抽筋。



3）牛油果

1個牛油果的鉀質含量高達975克，相當於香蕉和番薯的2倍，鉀質而對於肌肉的運作相當重要，對心臟健康亦有幫助。



4）豆類

豆類除了富含鎂質，還是高纖食物，可以舒緩經痛及肌肉痛，亦有助控制血糖並且降低壞膽固醇。



5）哈密瓜

哈密瓜、蜜瓜或木瓜等瓜類水果，都富含鎂質、鈣質及大量水分，對於舒緩抽筋有一定的作用。



按下圖看5大抽筋預防方式：

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6）牛奶

牛奶不僅含有豐富的鈣質、 鉀質和鈉質，也是補水的好來源。另外，牛奶的高蛋白質，還能幫助運動後肌肉的修復。



7）羽衣甘藍

深綠色蔬菜例如羽衣甘藍、菠菜或西蘭花等，都富含鈣質和鎂質。而且研究顯示，攝取高鈣食物還有預防經痛及肌肉痛的效果。



8）橙汁

1杯約250毫升的橙汁含有約500毫克的鉀質及27克的鈣質和鎂質，對於舒緩抽筋有一定的幫助。



9）堅果類

堅果及種子類食物都富含鎂質，有許多種的堅果和種子也富含鈣質。是預防抽筋的4種營養素之一。



10）番茄

番茄富含水分和鉀質，喝1杯約250毫升番茄汁，就能攝取約15%的每日建議攝取量，有效預防抽筋的發生。



參考資料：HEHO／聯合新聞網