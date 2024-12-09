雞子營養｜吃腰子可壯陽？營養師揭對男性3大好處！肥胖3類人慎食

雞子（又稱雞佛）不僅是男性喜愛的壯陽食材之一，更是今年冬天流行的火鍋、瓦罐湯的必備食材。營養師指出，雞子不僅富含優秀蛋白質，還能強健肌肉，但雞子的膽固醇含量也偏高，要適量食用才好。



「雞子」富含蛋白質 可強健肌肉

台灣營養師高敏敏指出，雞子是男性的最愛美食之一，也是今年冬天的火鍋料新寵。每100公克的雞子含有10.6公克的蛋白質，有助於強健肌肉，但與性功能並沒有直接關係。此外，雞子還含有2.8公克的脂肪，其中1.2公克是飽和脂肪，應適量攝取。

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雞子富含3營養素 可提升男性健康

高敏敏表示，雞子除了有豐富的蛋白質外，還有3種營養素能提升男性健康：

●茄紅素：具有抗氧化和消除自由基的功效，能維持攝護腺健康，增加精子活動力和數量。

●精氨酸：是一種胺基酸，是一氧化氮的前驅物，可幫助血管擴張，改善勃起功能。

●鋅：是精子的重要成分，缺乏會導致精子數量減少，引發性慾減退或性功能障礙。



雞子膽固醇含量高須留意

值得注意的是，每100公克的雞子含有578毫克的膽固醇，含量偏高。高敏敏建議，血膽固醇偏高、有心血管病史、肥胖或脂肪肝的人應特別留意，雖然美國飲食指南已取消膽固醇攝取上限，但仍應適量食用。

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均衡飲食才是王道

高敏敏提醒，雞子雖然營養，但這些營養素可以從雞肉、牛肉、蛋類以及海鮮等優質蛋白質食物中攝取。而且想要健康強壯，也不能只靠單一食物，要均衡飲食才是王道，透過攝取多樣化的營養素，才能真正提升男性健康。

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