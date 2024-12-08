水果陷阱｜1類水果晚上吃失眠血糖飆4大壞處　專家建議可吃這4款

不少人在減重期間，會選擇用水果來代替晚餐，不過，營養學專家提醒「晚上少吃甜度高的水果」，可能使得血糖飆升，因胃部不適影響睡眠，甚至增加蛀牙風險及不利於體重管理。



晚上少吃甜度高的水果！台灣營養學專家、台大生物產業學系老師洪泰雄在Facebook分析指出，甜度高的水果通常含有較高的天然糖分，例如果糖和葡萄糖，在晚上食用恐致血糖水平迅速上升，對於糖尿病患者或需要控制血糖者而言尤其重要。

果糖的影響（按圖了解👇👇👇）

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針對消化問題，洪泰雄表示，晚上食用高糖分的食物可能影響消化，尤其是在睡前食用，可能造成胃部不適或影響睡眠品質；此外，洪泰雄提到，高糖水果通常熱量較高，晚間攝取過多熱量可能會影響體重管理，特別是若在晚上活動量較少的情況下。

另有研究發現，過多的糖分攝入恐影響睡眠品質，導致入睡困難或容易在夜間醒來。且晚上吃甜食還可能增加蛀牙風險，因為口腔中的糖分會成為細菌的食物，進而產生酸性物質，損害牙齒健康。

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洪泰雄建議民眾，如果想在晚上吃水果，可以選擇低糖的水果，像是莓類（藍莓、士多啤梨）、柚子或蘋果等，這些水果的糖分相對較低，且富含纖維和其他營養素，更適合在晚上食用。

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