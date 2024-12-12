聖誕甜品DIY｜牛角包變聖誕樹/草莓變松果？15款聖誕甜品簡易食譜
聖誕派對除了準備交換禮物外，聖誕甜品當然不能少。牛角包變聖誕樹？士多啤梨變冬日松果？還有薑餅人、心太軟等15款聖誕甜品食譜，不但能增添不少歡樂氣氛，簡單易做，無論你是否廚藝高手，還是手殘初哥都能輕鬆駕馭。
聖誕甜品小食DIY｜簡易食譜1：薑餅人
薑餅人可以說是聖誕的象徵性甜品之一，它當中含有的薑成份可以令大家有個暖洋洋的聖誕，和親朋好友一起動手，一齊做出可口的薑餅人吧！【薑餅人的秘密】女王密令從此變人形 是性愛象徵？
聖誕甜品小食DIY｜簡易食譜2：聖誕樹抹茶班戟
做法超簡單，不需要焗爐也能做出超級好看的聖誕樹型班戟蛋糕！好看又美味， 絕對是手殘黨福音。免油抹茶班戟層層疊 煎出健康圓美聖誕樹！
聖誕甜品小食DIY｜簡易食譜3：心太軟
心太軟可以說是西式甜品中的王牌朱古力蛋糕。在聖誕佳節，不妨試試和重要的人一起製作。【心太軟食譜】朱古力蛋糕香濃流心 千祈咪揀錯假朱古力！
聖誕甜品小食DIY｜簡易食譜4：士多啤梨朱古力撻
甜品蛋糕，沒有蛋、沒有奶會是怎樣的味道？對於純素人士想吃美味甜品，其實不是沒可能，除了市售的大豆忌廉外，你有想過絹豆腐也可以變成忌廉嗎？朱古力撻食譜｜純素朱古力撻免蛋奶 豆腐變忌廉上演神奇戲法
聖誕甜品小食DIY｜簡易食譜5：紅莓朱古力杯
紅莓朱古力杯以黑朱古力、紅莓果泥（puree）和忌廉混合而成，苦中有甜，甜中帶酸，愛情亦不外如是。紅莓朱古力杯 脆薄外層滿載甜酸苦滋味
聖誕甜品小食DIY｜簡易食譜6：Ganache朱古力蛋糕
Ganache朱古力蛋糕，將朱古力漿灌在蛋糕上，如火山熔岩般隨意流瀉，冷卻後以不規則的姿態凝固在蛋糕上，未食已經心花怒放。
【朱古力蛋糕食譜】Ganache朱古力蛋糕笨蛋發明？等1分鐘拂更柔滑
聖誕甜品小食DIY｜簡易食譜7：牛油果布朗尼
Brownies有濃郁的濃濃朱古力味，一般會用牛油製作，試過用牛油果代替嗎？柔滑的質感好比牛油，健康好處更勝牛油。【蛋糕食譜】牛油果布朗尼純素甜品 免蛋奶免打發香甜軟心超簡單
聖誕甜品小食DIY｜簡易食譜8：朱古力士多啤梨聖誕樹
朱古力士多啤梨聖誕樹製作手法相當簡單，過程只要15分鐘就好，而且不必用焗爐也不用開火，只要用微波爐和所需要食材就可以了。
聖誕甜品小食上，士多啤梨原來可以這樣百變，不但是蛋糕、朱古力撻的配搭，也可變身聖誕樹、雪人，甚至松果！
【聖誕小吃食譜‧有片】朱古力士多啤梨聖誕樹 15分鐘變出小樹林
聖誕甜品小食DIY｜簡易食譜9：士多啤梨朱古力松果
士多啤梨微酸帶甜，配甜甜朱古力最夾，減滯開胃。以朱古力粟米片作松果外殼，創意十足。在網上有多個不同點子，這個連朱古力也不用坐溶，超簡單，懶人最啱。
按圖看士多啤梨朱古力松果做法：
士多啤梨朱古力松果食譜
材料（4個）：
士多啤梨4粒
朱古力批4個
牛奶2茶匙
朱古力粟米片適量
做法
1 朱古力批加入牛奶拌勻搓成泥，把¼分量的朱古力餡放在保鮮紙上。
2 士多啤梨去蒂，放在朱古力餡中包裹，以保鮮紙捏實成士多啤梨形。
3 朱古力粟米片，由下而上，逐塊插進朱古力餡內，成松果形，撒上糖霜完成。
聖誕甜品小食DIY｜簡易食譜10：士多啤梨雪人
眾多士多啤梨聖誕小食，相信這個是最最最最簡單的一個，一分鐘至少可以做2個，就是切開士多啤梨和棉花糖，再把它組合而成。記者也試做了一次，其實不一定是棉花糖，白色的任何食物也可！
士多啤梨雪人食譜
材料：
士多啤梨4粒
棉花糖4粒
做法：
1 士多啤梨切去葉蒂，再切半或4:6比，棉花糖切半。
2 士多啤梨圓大部分反轉，放碟上，放上半粒棉花糖，再放士多啤梨另一尖頂部分，如雪人紅帽。
3 取少許棉花糖，搓成小圓球，放在帽尖，完成。可選擇撒上糖霜扮下雪。
聖誕甜品小食DIY｜簡易食譜11：聖誕樹牛角包
以牛角包砌成聖誕樹，夾上雞蛋和小食材裝飾，極具創意又健康，不過，可能要多幾棵聖誕樹夠飽肚！
聖誕樹牛角包食譜
材料（2個）：
牛角包1個
雞蛋1隻
鹽少許
裝飾：西蘭花、紅甜椒、芝士各適量，切細粒
做法：
1 牛角包切半，可製作2個聖誕樹牛角包。一半再平均切成3片。
2 雞蛋拂勻，加少許鹽，落油鑊炒勻盛起。
3 把最大一片放碟上，放少許炒蛋，略撫平。
4 鋪上第2片包，重複以上步驟，最後鋪上最細一片，角向上。
5 用最細星形模具，吸出一粒芝士小星，以牙籤插在頂端，隨意加入裝飾即成。
聖誕甜品小食DIY｜簡易食譜12：朱古力聖誕樹曲奇
這個創意之選也是非常簡易，只需長形曲奇做樹幹，在餅唧上已溶的朱古力，但記得要趁朱古力未凝固便撒上裝飾，否則不會黏穩。而且要用牛油紙墊底，不黏之餘亦容易清理。
朱古力聖誕樹曲奇食譜
材料（4個）
長方形曲奇4塊
黑朱古力50克
裝飾：彩珠、糖果、莓乾粒等，愈細愈好
做法：
1 朱古力隔熱水坐溶，放入唧袋，剪出開口。
2 曲奇餅放在牛油紙上，把朱古力從中央開始，以Z形唧出三角成樹形。
3 重複由下而上，或由上而下，令朱古力樹形更穩固。
4 未凝固前隨意加入裝飾，即成。
聖誕甜品小食DIY｜簡易食譜13：聖誕花環椒鹽捲餅
這個聖誕花環主要以朱古力黏着，砌成花環，喜歡繽紛點也可以加點食用色素，紅紅綠綠，還可綴以彩珠裝飾，我只用了朱古力加彩珠已經大完美，只是只做一層，朱古力不夠多，較易甩開。因此留意朱古力多一點，才會較牢固。
聖誕花環椒鹽捲餅食譜
材料：
迷你椒鹽捲餅10塊
朱古力30克
裝飾：彩珠等
做法：
1 朱古力隔熱水坐溶。
2 將迷你椒鹽捲餅的底部沾上少許朱古力，放在牛油紙上。
3 第2個椒鹽捲餅重複步驟，沾上朱古力，放上牛油紙，與第1個底部互黏，約5個排成一圈成花環型。
4 隨意撒上彩珠裝飾完成。
聖誕甜品小食DIY｜簡易食譜14：聖誕樹頭蛋糕
這個由蛋糕組合而成的懶人版樹頭蛋糕，朱古力漿也可按自己喜歡調配，主要是用叉子劃紋時有點小技巧，5分鐘搞掂，打卡一流！
材料：
全麥麵包3片
希臘乳酪300克
可可粉1匙
樹莓/草莓3顆
迷迭香或其他綠色香料幾根
做法：
1.用圓形模具用全麥麵包壓出3個大小一樣的形狀。在希臘乳酪中加入1匙可可粉拌均勻備好。
2.把三層全麥麵包疊好，在每層的中間，以及外皮塗上拌好的希臘乳酪，並用叉子劃出樹紋感。
3.加上樹莓、迷迭香做裝飾，灑上可可粉即完成。
聖誕甜品小食DIY｜簡易食譜15：聖誕朱古力批
這個聖誕樹朱古力批只需酥皮和朱古力醬，雖然要焗，但同樣簡單又有氣氛。
聖誕朱古力批食譜
材料：
酥皮2塊
朱古力醬適量
肉桂糖適量
糖霜適量
裝飾：竹籤適量
做法：
1.將一塊酥皮攤開舖平，塗抹適量朱古力醬。
2.鋪上將另一塊酥皮。
3.切成條狀，摺疊成聖誕樹形狀後用竹籤固定。
4.在表面灑上肉桂糖，再放入已預熱的焗爐，180度焗8分鐘。
5.在表面灑上糖霜即可。