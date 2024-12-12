聖誕甜品DIY｜牛角包變聖誕樹/草莓變松果？15款聖誕甜品簡易食譜

聖誕派對除了準備交換禮物外，聖誕甜品當然不能少。牛角包變聖誕樹？士多啤梨變冬日松果？還有薑餅人、心太軟等15款聖誕甜品食譜，不但能增添不少歡樂氣氛，簡單易做，無論你是否廚藝高手，還是手殘初哥都能輕鬆駕馭。



聖誕甜品小食DIY｜簡易食譜1：薑餅人

薑餅人可以說是聖誕的象徵性甜品之一，它當中含有的薑成份可以令大家有個暖洋洋的聖誕，和親朋好友一起動手，一齊做出可口的薑餅人吧！【薑餅人的秘密】女王密令從此變人形 是性愛象徵？

薑餅人食譜

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聖誕甜品小食DIY｜簡易食譜2：聖誕樹抹茶班戟

做法超簡單，不需要焗爐也能做出超級好看的聖誕樹型班戟蛋糕！好看又美味， 絕對是手殘黨福音。免油抹茶班戟層層疊 煎出健康圓美聖誕樹！

抹茶班戟聖誕樹食譜

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聖誕甜品小食DIY｜簡易食譜3：心太軟

心太軟可以說是西式甜品中的王牌朱古力蛋糕。在聖誕佳節，不妨試試和重要的人一起製作。【心太軟食譜】朱古力蛋糕香濃流心 千祈咪揀錯假朱古力！

心太軟朱古力蛋糕食譜

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聖誕甜品小食DIY｜簡易食譜4：士多啤梨朱古力撻

甜品蛋糕，沒有蛋、沒有奶會是怎樣的味道？對於純素人士想吃美味甜品，其實不是沒可能，除了市售的大豆忌廉外，你有想過絹豆腐也可以變成忌廉嗎？朱古力撻食譜｜純素朱古力撻免蛋奶 豆腐變忌廉上演神奇戲法

純素朱古力撻食譜

聖誕甜品小食DIY｜簡易食譜5：紅莓朱古力杯

紅莓朱古力杯以黑朱古力、紅莓果泥（puree）和忌廉混合而成，苦中有甜，甜中帶酸，愛情亦不外如是。紅莓朱古力杯 脆薄外層滿載甜酸苦滋味

紅莓朱古力杯食譜

聖誕甜品小食DIY｜簡易食譜6：Ganache朱古力蛋糕

Ganache朱古力蛋糕，將朱古力漿灌在蛋糕上，如火山熔岩般隨意流瀉，冷卻後以不規則的姿態凝固在蛋糕上，未食已經心花怒放。

【朱古力蛋糕食譜】Ganache朱古力蛋糕笨蛋發明？等1分鐘拂更柔滑

Ganache朱古力蛋糕食譜

聖誕甜品小食DIY｜簡易食譜7：牛油果布朗尼

Brownies有濃郁的濃濃朱古力味，一般會用牛油製作，試過用牛油果代替嗎？柔滑的質感好比牛油，健康好處更勝牛油。【蛋糕食譜】牛油果布朗尼純素甜品 免蛋奶免打發香甜軟心超簡單

牛油果布朗尼食譜

聖誕甜品小食DIY｜簡易食譜8：朱古力士多啤梨聖誕樹

朱古力士多啤梨聖誕樹製作手法相當簡單，過程只要15分鐘就好，而且不必用焗爐也不用開火，只要用微波爐和所需要食材就可以了。

聖誕甜品小食上，士多啤梨原來可以這樣百變，不但是蛋糕、朱古力撻的配搭，也可變身聖誕樹、雪人，甚至松果！



【聖誕小吃食譜‧有片】朱古力士多啤梨聖誕樹 15分鐘變出小樹林

朱古力士多啤梨聖誕樹

聖誕甜品小食DIY｜簡易食譜9：士多啤梨朱古力松果

士多啤梨微酸帶甜，配甜甜朱古力最夾，減滯開胃。以朱古力粟米片作松果外殼，創意十足。在網上有多個不同點子，這個連朱古力也不用坐溶，超簡單，懶人最啱。

士多啤梨朱古力松果，撒上糖霜更神似。（sachi.cafe@IG）

按圖看士多啤梨朱古力松果做法：

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士多啤梨朱古力松果食譜

材料（4個）：

士多啤梨4粒

朱古力批4個

牛奶2茶匙

朱古力粟米片適量



做法

1 朱古力批加入牛奶拌勻搓成泥，把¼分量的朱古力餡放在保鮮紙上。

2 士多啤梨去蒂，放在朱古力餡中包裹，以保鮮紙捏實成士多啤梨形。

3 朱古力粟米片，由下而上，逐塊插進朱古力餡內，成松果形，撒上糖霜完成。



聖誕甜品小食DIY｜簡易食譜10：士多啤梨雪人

眾多士多啤梨聖誕小食，相信這個是最最最最簡單的一個，一分鐘至少可以做2個，就是切開士多啤梨和棉花糖，再把它組合而成。記者也試做了一次，其實不一定是棉花糖，白色的任何食物也可！

記者實試，超簡單！（鄒家鳳攝）

士多啤梨雪人食譜

材料：

士多啤梨4粒

棉花糖4粒



做法：

1 士多啤梨切去葉蒂，再切半或4:6比，棉花糖切半。

2 士多啤梨圓大部分反轉，放碟上，放上半粒棉花糖，再放士多啤梨另一尖頂部分，如雪人紅帽。

3 取少許棉花糖，搓成小圓球，放在帽尖，完成。可選擇撒上糖霜扮下雪。



聖誕甜品小食DIY｜簡易食譜11：聖誕樹牛角包

以牛角包砌成聖誕樹，夾上雞蛋和小食材裝飾，極具創意又健康，不過，可能要多幾棵聖誕樹夠飽肚！

（ayaaya.mana＠IG）

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聖誕樹牛角包食譜

材料（2個）：

牛角包1個

雞蛋1隻

鹽少許



裝飾：西蘭花、紅甜椒、芝士各適量，切細粒



做法：

1 牛角包切半，可製作2個聖誕樹牛角包。一半再平均切成3片。

2 雞蛋拂勻，加少許鹽，落油鑊炒勻盛起。

3 把最大一片放碟上，放少許炒蛋，略撫平。

4 鋪上第2片包，重複以上步驟，最後鋪上最細一片，角向上。

5 用最細星形模具，吸出一粒芝士小星，以牙籤插在頂端，隨意加入裝飾即成。



聖誕甜品小食DIY｜簡易食譜12：朱古力聖誕樹曲奇

這個創意之選也是非常簡易，只需長形曲奇做樹幹，在餅唧上已溶的朱古力，但記得要趁朱古力未凝固便撒上裝飾，否則不會黏穩。而且要用牛油紙墊底，不黏之餘亦容易清理。

朱古力聖誕樹曲奇食譜

材料（4個）

長方形曲奇4塊

黑朱古力50克



裝飾：彩珠、糖果、莓乾粒等，愈細愈好



做法：

1 朱古力隔熱水坐溶，放入唧袋，剪出開口。

2 曲奇餅放在牛油紙上，把朱古力從中央開始，以Z形唧出三角成樹形。

3 重複由下而上，或由上而下，令朱古力樹形更穩固。

4 未凝固前隨意加入裝飾，即成。



聖誕甜品小食DIY｜簡易食譜13：聖誕花環椒鹽捲餅

這個聖誕花環主要以朱古力黏着，砌成花環，喜歡繽紛點也可以加點食用色素，紅紅綠綠，還可綴以彩珠裝飾，我只用了朱古力加彩珠已經大完美，只是只做一層，朱古力不夠多，較易甩開。因此留意朱古力多一點，才會較牢固。

聖誕花環椒鹽捲餅食譜

材料：

迷你椒鹽捲餅10塊

朱古力30克



裝飾：彩珠等



做法：

1 朱古力隔熱水坐溶。

2 將迷你椒鹽捲餅的底部沾上少許朱古力，放在牛油紙上。

3 第2個椒鹽捲餅重複步驟，沾上朱古力，放上牛油紙，與第1個底部互黏，約5個排成一圈成花環型。

4 隨意撒上彩珠裝飾完成。



聖誕甜品小食DIY｜簡易食譜14：聖誕樹頭蛋糕

這個由蛋糕組合而成的懶人版樹頭蛋糕，朱古力漿也可按自己喜歡調配，主要是用叉子劃紋時有點小技巧，5分鐘搞掂，打卡一流！

聖誕樹頭蛋糕（小紅書@CaRo軟糯糯）

材料：

全麥麵包3片

希臘乳酪300克

可可粉1匙

樹莓/草莓3顆

迷迭香或其他綠色香料幾根

做法：

1.用圓形模具用全麥麵包壓出3個大小一樣的形狀。在希臘乳酪中加入1匙可可粉拌均勻備好。

2.把三層全麥麵包疊好，在每層的中間，以及外皮塗上拌好的希臘乳酪，並用叉子劃出樹紋感。

3.加上樹莓、迷迭香做裝飾，灑上可可粉即完成。

聖誕甜品小食DIY｜簡易食譜15：聖誕朱古力批

這個聖誕樹朱古力批只需酥皮和朱古力醬，雖然要焗，但同樣簡單又有氣氛。

聖誕朱古力批（小紅書@東郊做麵包的大郎）

聖誕朱古力批食譜

材料：

酥皮2塊

朱古力醬適量

肉桂糖適量

糖霜適量



裝飾：竹籤適量



做法：

1.將一塊酥皮攤開舖平，塗抹適量朱古力醬。

2.鋪上將另一塊酥皮。

3.切成條狀，摺疊成聖誕樹形狀後用竹籤固定。

4.在表面灑上肉桂糖，再放入已預熱的焗爐，180度焗8分鐘。

5.在表面灑上糖霜即可。

